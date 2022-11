Het is gebeurd: Julia van K3 heeft eindelijk haar rijbewijs

ShowbitsK3 lanceert de nieuwe CD ‘Vleugels’, de tweede al met Julia. Maar een lancering zonder Hanne, die rust moet nemen in aanloop naar haar bevalling. “Gelukkig horen we elkaar nog elke dag”, vertellen Julia en Marthe. Voor de shows in Nederland viel ‘K2 zoekt K3’-finaliste Diede in, maar voor de Sinterklaasshow heeft Studio 100 nog een andere oplossing uit de mouw geschud. Ook nu houden Julia en Marthe daarover de lippen stijf op elkaar. En waarom staat K3 plots niet meer op de affiche van de Rewind-party? Ook daar doen de twee heel geheimzinnig over. Bekijk het in een nieuwe Showbits.