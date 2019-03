Het is gebeurd: borstkankerpatiënte Lobke scheert Sam De Bruyn een broske MVO

22 maart 2019

10u16 1 Showbizz Het is gebeurd: Sam De Bruyn heeft een broske. Vanmorgen, vrijdag 22 maart, scheerde luisteraar Lobke in de Qmusic-ochtendshow de haren van Sam af. Het was een speciaal moment, want de 28-jarige Lobke is momenteel in behandeling voor borstkanker.

“Ik wilde Sam zijn haren komen afdoen, omdat ik dat heel solidair zou vinden voor mij en mijn lotgenoten. Ik had lang haar, maar begin februari heb ik het zelf moeten afscheren. Dat is met een lach en traan gebeurd. De meeste mensen zien mij met mijn pruik, maar voor Sam ga ik een uitzondering maken”, vertelde Lobke. Wannes, de man van Sam, was de grootste tegenstander van het broske, maar moest zijn woorden terugnemen toen Sam, Heidi en Wim hem belden: “Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben. Ik vind het niet slecht. Daar kan ik mee leven.” Sam zelf was verrast door het resultaat: “Zie ik er niet plots volwassener uit?”

Sam vertelde afgelopen maandag dat hij een broske wilde. Ochtend-collega’s Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck riepen daarom een bindend ‘volksreferendum’ in het leven. Op alle mogelijke online kanalen van Qmusic konden luisteraars hun stem uitbrengen: houdt Sam zijn kapsel, of wordt het een broske? Met een nipte meerderheid besliste de Q-luisteraars dat Sam zijn haren eraf gingen.