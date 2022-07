Het is eens iets anders dan een pony: dochter Cardi B krijgt $50.000 cash geld voor haar verjaardag

Op Instagram deelde rapper Offset een filmpje van zijn jarige dochter. Daarin was te zien dat Kulture haar vader vroeg om een suikerspin te kopen, terwijl ze uit het raam hing van een SUV-wagen. Plots toverde ze een enorme stapel cash geld tevoorschijn. De ‘WAP’-zangeres Cardi B is lachend te horen op de achtergrond. Ze vraagt: “Wat is dat?” De jarige job reageerde en noemde het geld dat ze in haar handen had een ‘ticket’. In Amerika is dat jargon voor een miljoen dollar. Offset ging hier verder op in. “Is het een ticket? Een ticket is een miljoen, schat. Dit is vijftig. Zeg maar vijftig.”