Het is eens geen fluwelen doosje: Johnny Depp verstopte ketting voor Kate Moss in zijn achterwerk

Royalty Noorse koning roept schoonzoon op het matje na verkoop van “medaillons die corona genezen”

Koning Harald (85) en koningin Sonja (85) van Noorwegen gaan met hun schoonzoon, sjamaan Durek Verrett (47), in gesprek over het feit dat hij dure en omstreden medaillons verkoopt. Dat lieten ze deze week weten aan staatsomroep ‘NRK’. Het is de eerste keer dat het Noorse koningspaar reageert op de kritiek die de verloofde van prinses Märtha Louise (50) krijgt.

31 augustus