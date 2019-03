Het internet bestaat 30 jaar: deze sterren hadden geen carrière zonder het web KD

12 maart 2019

15u00 0 Showbizz Exact 30 jaar geleden vond de Britse ingenieur Tim Berners Lee (63) het world wide web uit. De man zelf is niet zo beroemd, maar heel wat sterren hebben wel hun carrière aan hem te danken. Zonder de uitvinding van het internet waren deze grote namen misschien nooit ontdekt. Wij zetten er vijf op een rijtje.

1. Justin Bieber

Justin Bieber is een grote naam in de muziekindustrie. De populaire ster, die in 2009 debuteerde als zanger, werd sinds 2011 al 10 keer genomineerd voor een Grammy Award, waarvan hij er met het lied ‘Where Are Ü Now’ eentje wist te verzilveren. De zanger wordt ook 14 keer vermeld in het ‘Guinness World Records’-boek. Nochtans begon het voor ‘The Biebs’, zoals Justin wel eens wordt genoemd, allemaal op YouTube. De toen 13-jarige Canadees postte op het internetplatform covers van liedjes. Zijn huidige manager Scooter Braun klikte per ongeluk op zo’n cover toen hij op zoek was naar het videomateriaal van iemand anders.

Scooter was onder de indruk van de zangcapaciteiten van de jongen en speurde hem op. Daarna overhaalde hij de moeder van Justin om een contract te ondertekenen. Justin werd echter niet meteen gelanceerd als superster, want Scooter had een andere tactiek in gedachten. “Ik wil je eerst grootmaken op YouTube”, zei hij tegen een jonge Bieber. “Je moet zingen alsof je nog niet ontdekt bent, laat je fans maar denken dat zij je gemaakt hebben.” Die tactiek, waarbij handig van het web gebruikgemaakt werd, bleek te werken. De fans doopten zichzelf tot ‘Beliebers’ en zorgden ervoor dat de zanger een trend werd op het internet. Ondertussen werkte een volledige machine al aan de carrière van Justin. De rest is geschiedenis.

2. Ariana Grande

Scooter Braun is niet enkel de manager van Justin Bieber, ook Ariana Grande nam hij onder zijn vleugels. De zangeres startte haar carrière als actrice met een bijrolletje in de Broadway-musical ‘13’. Een jaar later werd ze gecast als de vrolijke sidekick Cat Valentine in ‘Victorious’, een programma voor kinderzender Nickelodeon. Naamsbekendheid in Hollywood genoot ze toen nog niet, dus timmerde Ariana op YouTube verder aan haar droom om zangeres te worden. Eén van haar covers werd gevonden door een man met connecties in de muziekindustrie, en wat volgde was een contract waarmee de zangeres haar eerste single kon opnemen. Het begin van een indrukwekkende carrière.

Ondertussen heeft Ariana Grande een Grammy Award op haar naam staan en schreef ze geschiedenis met haar meest recente album ‘Thank U, Next’. De videoclip bij haar single ‘Thank U, Next’ verbrak een YouTube-record en samen met de andere singles ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ en ‘7 Rings’ bezette het alle podiumplaatsen van de Billboard Hot 100. Een stunt die haar enkel in 1964 door The Beatles werd voorgedaan. Ariana is de eerste solo-artiest en meteen ook de eerste vrouwelijke artieste ooit die dit kunstje klaarde.

3. Shawn Mendes

Afgelopen weekend stond hij nog in het Sportpaleis in Antwerpen voor een uitverkochte zaal. De Canadese zanger stond er als een volleerd idool en het leek alsof hij nooit iets anders gedaan had, maar toch begon het ook voor Shawn Mendes allemaal op zijn slaapkamer. Hij postte covers op YouTube, maar werd niet ontdekt. Zijn doorbraak kwam er dankzij de intussen ter ziele gegane app Vine. Op Vine plaatste Shawn covers van telkens 6 seconden. Hij vergaarde een heleboel fans op het netwerk en werd door het groeiende succes na een tijdje opgemerkt door een manager met de nodige connecties in het entertainmentwereldje. De tiener kreeg een contract voorgeschoteld en mocht een single uitbrengen, en daarmee was de trein vertrokken.

Ondertussen is Shawn een wereldster die land na land afreist om er voor uitverkochte zalen te spelen. De zanger won wereldwijd al 72 prestigieuze prijzen en werd twee keer genomineerd voor een Grammy Award, zij het telkens zonder winst. Hij wordt beschouwd als één van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld, en behoort tot het selecte kransje van de 15 meest gevolgde mannen op Instagram. Nog steeds succes op het web, dus.

4. Stien Edlund

Carrière maken via het wereldwijde web kan ook in eigen land. Dat bewijst Stien Edlund. Het 17-jarige kinderidool filmt zichzelf dagelijks op de app TikTok (in het verleden Musical.ly, nvdr.) waar ze meer dan 2 miljoen volgers heeft. Een heel pak als je beseft dat er maar een kleine 6,5 miljoen inwoners zijn in Vlaanderen en dat haar specifieke doelgroep (zijnde kinderen, nvdr.) maar zo’n 1,2 miljoen leden groot is. Het succes legde haar dan ook geen windeieren, want ook volwassenen kennen Stien ondertussen.

De tiener verbindt zich ook aan grotere mediaprojecten. Zo zetelt ze in de jury van ‘De Strafste School’ voor radiozender MNM, heeft ze nominaties op haar naam staan bij de prijsuitreiking van kinderzender Nickelodeon, is ze schermgezicht voor VTM Kids en heeft ze een eigen kledingcollectie.

5. Enzo Knol

Ook in Nederland weet men dat het internet een carrière kan lanceren. Kijk maar naar Enzo Knol, een YouTuber die ook bij ons ontzettend populair is. De twintiger zag zijn kanaal op het videoplatform plots ontploffen toen hij in 2014 een filmpje deelde waarop te zien was hoe hij zijn arm brak door een fietsongeluk. De mainstream media pikten zijn succes op toen een ‘meet & greet’ met het internetfenomeen door de massale opkomst zodanig uit de hand liep dat Enzo door de politie geëscorteerd moest worden.

Kinderzender Nickelodeon zag de populariteit van Enzo Knol groeien en schakelde hem in als stemacteur voor de animatiereeks ‘De Notenkraak’. Hij mocht later ook nog eens zichzelf spelen in de serie ‘Spotlight’. Er volgde nog een eigen boek, een pop-up winkel en zelfs een wassen beeld in het Amsterdamse museum van Madame Tussauds. Allemaal dankzij de kracht van het internet, en daar blijft Enzo dus ook op inzetten. Zijn YouTube-kanaal kent vandaag meer dan 2 miljoen abonnees, daarmee heeft hij het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal aller tijden.