Exclusief voor abonnees Het ijzer smeden als het heet is: ‘Kamp Waes’-finalisten in zee met boekingsagent van ‘Temptation Island’ Redactie

11 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nu ook in te huren voor actes de présence in discotheken: de finalisten van ‘Kamp Waes’. Daarmee pakt hun boekingsagent graag uit op Facebook. Weliswaar zonder het kijkcijferkanon bij naam te noemen, want dat mag van de VRT absoluut niet. En de deelnemers die deze week in Dag Allemaal spreken, voelen ook wel aan dat het gedachtegoed achter ‘Kamp Waes’ niet direct past bij het uitgaansleven.

Deelnemers aan realityreeksen die achteraf schnabbelen in het discotheek-circuit. We kennen het fenomeen van de vele ‘Temptation Island’- en ‘Ex On The Beach’-gezichten die er soms een heuse carrière op bouwden. Maar tegenwoordig is die markt blijkbaar opengegooid, en zijn zelfs de finalisten van ‘Kamp Waes’ te boeken. Voor meet & greets, zoals dat dan heet. Of actes de présence. Zo waren Zeger, Matthieu, Xander en Joni al te bewonderen in de Antwerpse discotheek The Villa. Al is er wel een belangrijke voorwaarde waar hun boekingsagent zich strikt aan moet houden.

