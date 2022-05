Het huwelijk van Angela Schijf en Tom Van Landuyt: “Ruziën met slaande deuren, maar elkaar altijd weer terugvinden”

Jaar na jaar blijft ‘Flikken Maastricht’ scoren in Vlaanderen, waar we inmiddels aan het 14de seizoen toe zijn. En dat heeft veel, zo niet alles, te maken met de chemie tussen hoofdrolspelers Victor Reinier (Floris Wolfs) en Angela Schijf (Eva Van Dongen). “Toch is er een periode geweest dat we het lastig hebben gehad met elkaar”, verklapte Angela vorig jaar. “We zijn totaal verschillend. Maar als je telkens een halfjaar met elkaar opgescheept zit, moet je elkaar wel vinden. Als ik voor Victor en mezelf spreek, lijkt het wat op een huwelijk. En we kunnen heel hard met elkaar lachen, dat is ook in een echt huwelijk belangrijk. In die jaren is er heel wat gebeurd: hij is gescheiden, we hebben vaders verloren. We hebben veel gedeeld.”