Het huwelijk van Adil El Arbi, het einde van KimYe en het turbulente jaar van André Hazes: dit was 2021 op liefdesvlak

Volledig scherm Ellemieke Vermolen en Sergio Herman in betere tijden © BELGAIMAGE

Het jaar was nog niet goed en wel begonnen of de eerste liefdesbreuk was al een feit. Sergio Herman en zijn Ellemieke Vermolen lieten begin januari weten dat ze na een relatie van dertien jaar uit elkaar gingen. Nochtans leek het erop dat de eerste lockdown hun relatie net deugd had gedaan. “Voor mij was dat een héél fijne tijd”, vertelde Ellemieke toen in HUMO. “Sergio was twee weken thuis, bijna drie zelfs. Je voelt natuurlijk een zekere stress - ‘Als m’n ouders maar gezond blijven!’ - maar verder hebben we ons zelden zo verbonden gevoeld met elkaar.” Al mocht die verbondenheid niet baten: de twee gingen definitief hun eigen weg.

Volledig scherm Kim Kardashian en Kanye West toen ze nog een koppel vormden © REUTERS

Een maand later gaat ook een tweede celebrity-koppel ten onder. Niemand minder dan Kanye West en Kim Kardashian maken na zeven jaar en vier kinderen een einde aan hun relatie. Nu ja, dat doet Kim. Zij weet naar verluidt niet meer “wat ze nog zou kunnen doen om de boel te redden.” Haar echtgenoot had het haar in ieder geval niet makkelijk gemaakt. Zo weigerde hij om medicatie te nemen voor zijn bipolaire stoornis - iets wat zwaar woog op Kim en haar gezin - en deed hij een gooi naar het presidentschap. Die mislukte, al had Kanye van de gelegenheid wel gebruik gemaakt om tijdens z'n eerste rally er in tranen uit te flappen dat hij en Kim abortus overwogen toen ze zwanger was van dochtertje North. “Het zou goed kunnen dat mijn echtgenote na deze speech van me wil scheiden”, huilde hij. En dat bleken dus voorspellende woorden.

Volledig scherm Viktor Verhulst maakte met een foto op Instagram bekend dat hij een nieuwe vriendin had © RV

Gelukkig was er ook ruimte voor wat liefdesgeluk. In februari raakte bekend dat begeerde vrijgezel Viktor Verhulst een relatie begonnen was met de mooie influencer Sarah Puttemans. De vonk was de voorbije zomer overgeslagen, rond de jaarwisseling was de zaak beklonken. “Als ik er geen 100 procent in geloof, begin ik er niet aan”, liet Viktor eerder optekenen. En met Sarah was het dus serieus. Een match made in heaven, op veel vlakken. Allebei afstammend van een vader met een succesvol miljoenenbedrijf, allebei een achterban die pronkt in de befaamde lijst der rijkste Belgen, allebei de oudsten in een gezin van twee kinderen. Met kersverse schoonvader Gert Verhulst klikte het alvast. “Het is een hele leuke meid”, liet hij zich al snel ontvallen. Of ze op termijn ook in ‘De Verhulstjes’ te zien zal zijn, blijft voorlopig nog een groot vraagteken.

Volledig scherm Olivier Deschacht lijdt nog altijd onder de breuk met Annelien Coorevits © Kristof Ghyselinck

Twee jaar geleden gingen voormalig voetballer Olivier Deschacht en ex-Miss België Annelien Coorevits uit elkaar. In een bijzonder openhartig interview met Dag Allemaal liet Deschacht in februari echter weten dat hij de breuk nog niet helemaal verteerd had. “Ik ben niet beschaamd om te zeggen dat onze huwelijksdag nog altijd het hoogtepunt van mijn leven is. Die ervaring staat nog boven de geboorte van mijn kinderen gerangschikt”, liet hij bijvoorbeeld optekenen. De voormalige voetballer gaf bovendien ook aan dat hij fouten gemaakt had na z'n afscheid bij Anderlecht. “Ik heb de beste vrouw gehad en ik heb het verknoeid. Ik heb nog pogingen ondernomen om het goed te maken, maar ’t zal ­tussen ons nooit meer in orde komen.” Daarom besloot hij afstand te nemen van Annelien, “anders zou ik de scheiding nooit kunnen verwerken.” Maar veel vertrouwen dat hij opnieuw verliefd zou kunnen worden, was er niet. “Niemand haalt 10 op 10 zoals zij.”

Volledig scherm Marijn & Candice zijn nog steeds erg gelukkig samen © DPG Media

Deelnemen aan een datingshow op televisie, het is niet altijd een garantie op succes. Tijdens het voorbije seizoen van ‘Blind Getrouwd’ liepen drie van de vier relaties op de klippen, maar een stralende Candice en Marijn kozen wél voor elkaar. Stapelverliefd waren ze, en vastbesloten om er het beste van te maken. Al was er één struikelblok: de grote afstand tussen hun woonplaatsen, Beveren en Binkom. “Ooit zullen we die knoop moeten doorhakken, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Na zes maanden ga je normaal gezien nog niet samenwonen, toch?”, klonk het in hun eerste interview met weekblad Dag Allemaal. Ondertussen zijn de twee trouwens wél al gaan samenwonen. Maar goed, hoe onzeker hun woonsituatie in dat eerste interview nog was, hoe zeker Candice en Marijn wel waren over hun liefde voor elkaar. “Het is de bedoeling dat dit iets voor het leven is, hé”, klonk het bijvoorbeeld enthousiast. Al gaf Marijn toe dat hij toch iets anders in de relatie staat dan Candice: “Voor haar is het een volmondige “ja”, ook richting de verre toekomst. Ik ben daar realistischer in.”

Volledig scherm Sean Dhondt en Maithe Rivera vormen een nieuw koppel © Instagram

Sean Dhondt heeft er een turbulent jaar opzitten. De presentator raakte net als enkele andere BV’s verstrikt in de netten van catfish Eveline, waarop z'n huwelijk met de Amerikaanse Allison Scott op de klippen liep. Maar lang bleef hij niet bij de pakken neerzitten. Dhondt vond opnieuw de liefde, bij de vijftien jaar jongere Maithé Rivera. Die was ooit eredame bij Miss België en de vlam van voetballer Thibaut Courtois. Maithé is bovendien bijzonder sportief. Zo is ze voormalig Oost-Vlaams kampioene estafette op de 800 meter en blinkt ze uit in triatlon. Op professioneel vlak gooide ze het echter over een heel andere boeg. Na een jaar de wereld rond te vliegen als stewardess bij TUI, bekleedt ze nu een veiligheidsfunctie bij de federale overheid. Niet meteen wat je zou verwachten van de schone, die ook als influencer aan de slag is. “Ik zit niet zo vaak op Instagram en de persoon die ik er ben, is iemand anders dan wie ik in het echt ben. Daar zie je enkel de mooie dingen en het influencer-gerelateerde. Maar wat ik echt doe in mijn privéleven, dat zet ik nooit online.” Al lijkt de liefde voor Sean zo groot dat ze daar nu af en toe een uitzondering op maakt.

Volledig scherm Regi Penxten en Elke Vanelderen gingen uit elkaar maar komen nog steeds goed overeen © Instagram

In januari 2021 besloten Regi Penxten en Elke Vanelderen om na negen jaar huwelijk uit elkaar te gaan. “We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden. De belangrijkste rol uit ons leven blijven we samen vervullen: mama en papa zijn van onze twee prachtige dochters. Je zal ons daarom in de toekomst nog altijd samen op restaurant of in een pretpark terug zien”, lieten ze weten aan hun volgers op sociale media. En aan die belofte hebben ze zich gehouden, vertelde Regi in een eerste openhartig interview na de breuk. De muzikant verklapte daarin dat hij nog altijd zijn trouwring draagt én dat Elke nog bij hem in huis woont. “Vandaag wonen we allemaal onder hetzelfde dak, maar ooit moeten we natuurlijk wel écht uiteengaan”, klonk het. In hetzelfde interview reageerde hij ook op de geruchten dat hij een nieuwe relatie begonnen zou zijn met zangeressen Camille en Olivia.

Volledig scherm Thibau Nys en Anna Eikendal tijdens het Sport Gala 2021 © BELGA

Wie dit jaar wel een nieuwe relatie begon, is de jonge veldrijder/wielrenner Thibau Nys. Hij maakte in september zijn relatie met Anna Eikendal, professioneel hardloopster, bekend. De twee leerden elkaar kennen via sociale media, verklapte mama Isabelle Nijs. “Dat was geheel onverwacht, maar het klikt supergoed tussen die twee. Anna is al naar wedstrijden komen kijken. Ze is een heel tof meisje. En ik vind haar Nederlandse accent superschattig. Zolang Thibau gelukkig is, ben ik dat als mama ook”, klonk het enthousiast. In een portret zochten we uit wie de Nederlandse is, of ze uit een sportieve familie stamt en wat haar favoriete bijverdienste is.

Volledig scherm Junior Planckaert en Shana Goossens gingen dit jaar uit elkaar © KristofGhyselinck

Volgend jaar gaat Junior Planckaert op zoek naar de liefde in een nieuw tv-programma op Eén. Zijn relatie met Shana Goossens, die ook te zien was in ‘Chateau Planckaert’, liep in februari van dit jaar op de klippen. En daar heeft ze het best moeilijk mee gehad, vertelde Shana in een openhartig interview met Dag Allemaal. “Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt, omdat ik te veel moeite heb gedaan om me aan te passen in mijn relatie”, legde Shana uit. “Nu ben ik weer op mezelf gefocust en dat voelt goed.” In het interview legde ze uit waar het precies misgelopen was in de relatie, hoe het afscheid van de familie Planckaert verliep en hoe ze denkt over dat nieuwe tv-programma van Junior. “Hij had mij enkele weken voor onze breuk verklapt dat er ooit vage plannen waren voor zo’n programma. Maar zodra wij een koppel werden, was dat natuurlijk niet meer aan de orde”, vertelde ze. “Ikzelf zou nooit via een tv-programma een lief zoeken, maar als hij op die manier iemand vindt en gelukkig wordt, kan ik dat alleen maar toejuichen.”

Volledig scherm Adil El Arbi en zijn Loubna Khalkhali trouwden eerder deze maand © Instagram

Het jaar eindigde met heuglijk nieuws van regisseur Adil El Arbi. Die stapte in december in het huwelijksbootje met de ambitieuze journaliste Loubna Khalkhali. “Ik ben zojuist getrouwd met de liefde van m’n leven.” Meer woorden wou Adil op sociale media niet vuilmaken aan z’n ongetwijfeld onvergetelijke dag. Zijn kersverse echtgenote Loubna is een vaste waarde op de buitenlandredactie van VRT NWS. Ze werkt intussen zo’n twee jaar in het team van Rudi Vranckx (62) en focust op oorlogsjournalistiek. “ M’n vriendinnen wilden bijvoorbeeld vooral trouwen en kinderen krijgen, ik was echt een buitenbeentje", vertelde ze ooit. Intussen is Loubna uitgegroeid tot een rolmodel voor moslimmeisjes die in de journalistiek willen stappen. “Ik krijg regelmatig berichtjes via Instagram”, klinkt het trots in ‘Wat Zij Wil’. “Heel wat meisjes denken namelijk dat je met een hoofddoek nooit aan de slag zal kunnen in de media en vragen me hoe ze zoiets moeten aanpakken. Het enige wat ik kan meegeven, is dat je positief moet blijven denken en achter je droom moet blijven staan.(...) Ondanks alle bagger die ik als moslima soms over me heen krijg, weiger ik een slachtoffer te zijn.”

Volledig scherm André Hazes en Sarah Van Soelen beleefden zes maanden lang een relatie © foto: Anneke Janssen

Maar dé man die het afgelopen jaar de aandacht trok met z'n liefdesleven, was wel André Hazes. In maart brak hij met zijn verloofde Monique Westenberg, iets wat voor haar totaal onverwacht kwam. “De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen", klonk het. André ging daarop inwonen bij de familie Van Soelen, waar de knappe dochter Sarah meteen de aandacht trok. “Ik ben de afgelopen jaren goed bevriend geraakt met Sarah en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap”, aldus André. “Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit.” En hij kreeg gelijk, want niet veel later maakten de twee hun relatie bekend. Ze gingen samenwonen en kochten samen een appartementje. Hun relatie liep wel niet van een leien dakje, want de aandacht zorgde voor heel wat druk op het jonge koppel. Sarah liet zich opnemen in een centrum in Spanje om “haar hoofd vrij te maken en te leren omgaan met roddels en negativiteit die ze krijgt vanwege haar relatie met André”. Hazes riep nadien zelfs op tot wat meer positiviteit, maar bezweek niet veel later zelf onder alle druk. Zo zag de zanger zich genoodzaakt om verschillende concerten — waaronder ook die op 10, 11 en 13 november in de Lotto Arena — te annuleren. Niet lang daarna bevestigden André en Sarah na zes maanden ook hun breuk. En opvallend: plots dook de Nederlandse charmezanger weer op op de sociale media van zijn ex, Monique. Dat belooft voor volgend jaar.

