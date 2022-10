“Het heeft ons veel leed bezorgd”: Rebel Wilson over gedwongen outing door Australische krant

In juni raakte bekend dat ‘Pitch Perfect’-actrice Rebel Wilson voor het eerst een relatie heeft met een vrouw, Ramona Agruma. “Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disneyprins, maar misschien had ik al die tijd een Disneyprinses nodig”, klonk het toen. Maar niet veel later bleek dat haar coming-out niet haar eigen keuze was. Ze werd onder druk gezet door de Australische krant ‘Sydney Morning Herald’, opdat ze haar relatie met een vrouw zou bevestigen. Wilson zou een ultimatum hebben voorgeschoteld gekregen en kreeg amper twee dagen de tijd om op het nieuws te reageren. Het verhaal achter haar coming-out leverde haar veel steunbetuigingen op via sociale media. Ze reageerde op Twitter als volgt: “Bedankt voor jullie opmerkingen, het was een heel moeilijke situatie, maar ik probeer het elegant aan te pakken.”