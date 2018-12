Het grote comeback-interview van Helmut Lotti (49): “Ik kan eindelijk tegen mijn verlies” Sabine Vermeiren

08 december 2018

00u00 4 Showbizz Zeven jaar geleden nam Helmut Lotti een beslissing. Gedaan met de pitteleer, weg met het symfonisch orkest, voortaan zou hij het anders doen. Dichter bij zichzelf. Het werden zeven bijwijlen harde jaren van zelfreflectie. Al wat hij maakte: het flopte. Vandaag stáát Lotti er weer. Mét symfonisch orkest, een Vlaamse tournee en een album dat als vanouds de hitlijsten domineert. "Ik heb leren loslaten en leren verliezen. Dat is het schoonste wat er met mij gebeurd is in die zeven jaar."

Hij glimlacht nog z'n zelfde jongensglimlach, heeft nog steeds die pretglinster in z'n ogen en draagt een gesteven hemd onder een klassiek zwart colbert. Alsof hij nooit is weggeweest. Maar dat was hij dus wel degelijk. Zeven jaar. Driekwart decennium van wel wíllen, maar niet meer kunnen. Omdat niemand Lotti nog bleek te lusten, als dat niet onder de bekende signatuur was. Als les in bescheidenheid kon dat tellen, zal hij straks vertellen.

Alsof het allemaal zo moest zijn, maakt Helmut Lotti niet alleen z'n rentree in de concertzalen, hij doet dat ook op televisie. In 'The Voice Senior', gisteren voor het eerst op VTM, is hij een genadige coach die vier zestigplussers onder z'n vleugels krijgt die het alsnog willen maken in de muziek. Helmut is terug. De erkenning doet hem deugd. Maar zeven intense jaren hebben hem ook veranderd. Hij is dankbaarder. Bescheidener. Wat minder perfectionist. En vooral: gelukkiger. Eenzaamheid loutert. En in het geval van Lotti ook dit: ze mildert.

Je werkt in 'The Voice Senior' met mature stemmen. Is een mature stem per definitie een betere stem?

