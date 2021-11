Het geluksrapport van Ruth Beeckmans: “De verhuis van m’n broer naar Australië heeft m’n leven getekend”

ShowbizzHet Geluksrapport van Ruth Beeckmans (39), daar kunnen alleen maar hoge cijfers op staan, toch? “Ik voel me inderdaad goed in mijn vel”, zegt de actrice en presentatrice. “Maar ik kan me wel opwinden over de groeiende hardheid in de maatschappij.” Verder vertelt Ruth over de dingen die zin geven aan haar leven, de band met haar ouders en haar belangrijkste momenten. “Ik vind het tof dat een zender als VTM verder is gaan kijken dan het uiterlijk.”