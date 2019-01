Het Geluid van Qmusic is geraden: Margot wint 25.500 euro TK

29 januari 2019

08u54 0 Showbizz Het is zover: Het Geluid op Qmusic is geraden. Luisteraar Margot won vanochtend rond 8.30 uur maar liefst 25.500 euro. En dat allemaal dankzij een stopcontact.

Na 230 pogingen was het de 31-jarige luisteraar Margot uit Mortsel die het juiste antwoord gaf: een stekker in het stopcontact steken. Zij wint zo een mooie 25.500 euro. Margot is administratief bediende en wil het geld graag gebruiken bij de aankoop van een huis, maar er is ook een tweeling onderweg dus het geld komt zeker van pas.

Nieuw dit jaar is dat ook andere Q-luisteraars een kans hadden om hun spaarpot aan te dikken met 10.000 euro. Dat kon wanneer het Geluid de kaap van 10.000 euro haalde, wat bij dit Geluid dus gebeurde. Het principe? Iedereen kon elke ronde meespelen via de Q-app en daar 1 keer aanduiden of het gegeven antwoord op de radio volgens hen juist was. 209 spelers klikten op ‘ja’ bij het antwoord van Margot. Zo werd er 10.000 euro verdeeld onder 209 mensen, dat is dus 47,85 euro per persoon.

Het Geluid startte op 2 januari met een startbedrag van 2.500 euro. Bij elke foute gok kwam er 100 euro bij.

Had jij de oplossing geraden?

