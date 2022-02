Het geheime wapen van Jonatan Medart in ‘Dancing with the Stars’: Björk staat al voor de derde keer in de finale

TVJames Cooke, Jani Kazaltzis en nu Jonatan Medart. Wie als man zeker wil zijn van een plaats in de finale van ‘Dancing With the Stars’, kan maar beter gekoppeld worden aan Björk. De IJslandse danseres draait al drie seizoenen mee, en wist net zo vaak de finale te halen. Een combinatie van plezier en hard werk, zegt ze zelf. “Ik stimuleer mijn celebrity om alles eruit te halen wat erin zit.”

Ze traint momenteel zo’n acht uur per dag met ‘haar’ Jonatan, maar af en toe gunt Björk Gunnarsdottir (38) hem toch een kleine pauze. “Een ideaal moment om even met jou te praten”, lacht de blondine. “Al moet ik Jonatan soms aansporen om te rusten hoor. Hij is een ontzettend goede en gemotiveerde leerling. Voor mij is het een plezier om met hem samen te werken, ook al gaat ie best vaak op mijn tenen staan. (lacht)”

Dat Björk dankzij de TikTok-ster voor het derde jaar op rij in de finale staat, kan ze zelf amper geloven. “Ontzettend bijzonder dat ik dat kan zeggen”, klinkt het. “En nu willen jullie ongetwijfeld ook weten wat mijn geheim is. Ik denk niet dat er een sprake is van een bepaalde formule. Je moet kijken naar wie je voor je hebt! Ik kan wel zeggen dat ik mijn celebrity zoveel mogelijk probeer te motiveren. Daarnaast stimuleer ik hen om alles eruit te halen wat erin zit. Dat houdt in dat ik streng ben op de juiste momenten, maar dat ik in de eerste plaats een goede band wil opbouwen met mijn leerling. Dansen is hard werken, maar je moet ook samen kunnen lachen en ontspannen. Daar ben ik als lerares in gegroeid. Tijdens het eerste seizoen van ‘Dancing With the Stars’ was dit ook voor mij nieuw. Ik onderschatte af en toe het belang van voldoende rust. James zal dat ongetwijfeld bevestigen. Maar goed, we hebben samen wel gewonnen. (lacht)”

Op tournee met Beyoncé

Dat Björk bij de Vlaamse versie van ‘Dancing With the Stars’ terecht kwam, is - deels - toeval. “Mijn mama gaf dansles in Reykjavik, en ik ging als klein meisje altijd mee”, klinkt het. “Het duurde niet lang voor ik zelf gepassioneerd was door dans, en ervan droomde om naar de dansacademie te gaan. Maar in IJsland heb je daar geen scholen voor. Ik ben toen naar Nederland gekomen om jazz en musical te studeren, en ben bij jullie noorderburen blijven plakken. (lacht) Toen ik afgestudeerd was, ben ik meteen aan de slag gegaan als professioneel danseres. In al die jaren heb ik heel wat toffe dingen mogen doen: ik heb voor televisie gewerkt, stond in het theater, ging de baan op met popsterren, ... Kortom: een heel gevarieerd leven.”

“Toen ik de auditie-oproep zag voorbij komen, was ik net op tournee in Duitsland, met illusionist Hans Klok. Ik heb mezelf kandidaat gesteld, en werd geselecteerd. Of ik niet liever zou willen meedoen aan een buitenlandse versie van dit programma? Nee joh. Ik ben IJslandse, dus voor mij is dit al het buitenland (lacht) Maar om even ernstig op je vraag te antwoorden: ik heb al heel veel tournees gedaan in het verleden. Ik hoef niet meer zo nodig heel de wereld af te reizen. Ik woon in Amsterdam, en - zolang ‘Dancing With the Stars’ loopt - ook in Antwerpen. Voor mij is dat prima. Maar als Beyoncé nog iemand zoekt om met haar mee op tournee te gaan: dan mag ze me altijd bellen. (lacht)”

Dit vinden de mannen James: “Als choreograaf moet je goed verhalen kunnen vertellen, en ons Björkie is iemand die dat heel goed kan. Zij weet niet alleen hoe ze de kijker kan ontroeren, ze kruipt ook mee in dat verhaal en toont oprecht interesse in haar danspartner. Ze weet ook perfect wat haar celebrity wel en niet aankan, en denkt steeds in functie daarvan. Ze bedenkt vervolgens een parcours dat haar danspartner iedere week naar een hoger niveau tilt, en waarbij de kijkers ook iedere keer weer verrast worden.” Jani: “Björk is heel slim: ze kan de sterktes en zwaktes van haar danspartner perfect inschatten, en gaat met beide zaken zo goed aan de slag. Op die manier worden je zwaktes ook plots je sterktes. Björk is simpelweg een topper. Ze is niet alleen een fantastisch lieve vrouw, maar in feite ook de perfecte coach. Ze is streng wanneer ze streng moet zijn, maar blijft steeds een warm mens. Ze omarmt je met veel liefde, en dat voelt zo goed.” Jonatan: “Björk staat opnieuw in de finale omdat ze in de eerste plaats een super lieve en positieve vrouw is. Ze heeft ook de perfecte afwisseling tussen hard werken en fun maken, zodat het ook leuk blijft voor de BV in kwestie. Ze is niet de hele tijd gefocust op ‘werken werken werken’. Er is ruimte voor een babbeltje en als je met iets zit, kan je het ook aan haar kwijt. Björk is volgens mij ook het soort persoon waar je geen ruzie mee kan maken, omdat ze zo fantastisch is.

