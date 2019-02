Het geheim van het huwelijk van Pascale Naessens en Paul Jambers? “Wij kussen altijd bij volle maan” TK

09 februari 2019

12u13

Bron: Joe 1 Showbizz Vanmorgen was Pascale Naessens te gast bij Evi Hanssen in ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ bij Joe. Pascale verklapte het geheim van haar huwelijk met Paul Jambers, dat volgens Evi rechtstreeks uit een romantische film lijkt te komen. Verder hadden de dames het ook over ouder worden en het gebruik van botox.

Pascale Naessens en Paul Jambers zijn al 25 jaar getrouwd en Pascale geeft het geheim van haar huwelijk met Paul prijs aan Evi: “Als een huwelijk hard werken is, denk ik dat het ergens niet goed zit. Ik vind dat je er in een huwelijk spontaan moet komen. Ik wil Paul niet veranderen en hij mij niet, en ik denk dat we het beste in elkaar naar boven halen. We kussen ook altijd met volle maan. Dat is een heel romantisch moment en ik wil dan altijd kussen met zicht op de maan. Het is een aanrader, het bevordert de romantiek. We gaan dan buiten en dan zoek ik een plaatsje om hem te kussen. Het zijn die kleine dingen die het verschil maken”, lacht Pascale. Als Evi een boodschap van Paul laat horen waarin Paul ook over de volle maan vertelt, moet Pascale haar tranen bedwingen.

Geen botox

Binnenkort wordt Pascale 50. Evi neemt Pascale mee naar de spiegel en vraagt zich af of ze dit confronterend vindt en of ze ooit botox zou gebruiken, aangezien bijna alle collega’s het doen. “Ik zie wel rimpels in de spiegel. Mocht er een pil bestaan waardoor je er tien jaar jonger zou uitzien, ik zou het meteen doen als het mooi zou zijn. Maar het probleem is dat dat niet bestaat. En dan begin je te letten op mensen die wel botox gebruiken. Eerlijk gezegd ik vind dat niet mooi: die rimpels zijn weg en dat zijn allemaal gladde voorhoofden. Ik ken heel veel mensen zonder rimpels, maar die zien er niet mooier uit. Laatst zag ik een vrouw in een restaurant met rimpels en die had karakter. Dus ik wil ‘écht’ oud worden”, aldus Pascale.