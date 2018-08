Het gala van de Gouden K's verhuist naar het Sportpaleis DBJ

15 augustus 2018

17u00 0 Showbizz Het gala van de gouden K's pakt het grootster aan dan ooit. De uitreiking van de grootste awardshow voor kinderen in ons land gaat volgend jaar door in het Antwerpse Sportpaleis.

Voor de zesde editie van Het Gala van de Gouden K's pakt Ketnet groots uit. Zaterdag 26 januari palmt de zender het Sportpaleis in Antwerpen in samen met duizenden ketnetters en heel wat bekend volk. Tijdens de awardshow komen we te weten wie of wat in het afgelopen jaar het populairst was bij de Vlaamse kinderen in de media, de showbizz en de sport. Wie wint, is de keuze van de Ketnet-kijker en van de aanwezigen.

Vorig jaar vond de Awardshow plaats in het Brusselse Paleis 12. Ghost Rockers was toen de grote winnaar van het Gala. De rockgroep voor jongeren won onder meer de prijs voor ‘Ketnetserie’ en ‘Band van het jaar’.

Het Gala van de Gouden K’s vindt plaats op zaterdag 26 januari 2019.