Het gaat steeds beter met Paul Severs, maar zijn toestand blijft kritiek Dbj

15 maart 2019

22u32 5 Showbizz Paul Severs (70) praat al heel wat duidelijker dan gisteren en herkent nog steeds vrienden en familieleden. Hij heeft ook enkele breuken opgelopen, maar alles gaat de goede kant op. Al blijft zijn toestand kritiek. Dat meldt Christophe Severs, de zoon van Paul, op Facebook.

Christophe bezocht zijn vader vandaag in het ziekenhuis. “Hij praatte al duidelijkere taal dan gisteren en heeft op het eerste zicht geen motorische problemen”, zo schrijft Christophe op Facebook. “Hij herkent ons nog steeds, maar hij is wel verward over bepaalde dingen. Hij heeft ook pijn aan zijn rug, zijn linkerschouder (door breuken aan het sleutelbeen, 2 ribben ter hoogte van de long) en het hoofd.”

Ondanks de vooruitgang, blijft zijn toestand kritiek. “De dokters blijven ons waarschuwen dat intensieve zorgen en opvolging vitaal zijn” aldus Christophe. “Voorspellingen over wat de toekomst brengt, durven de dokters niet te doen. En ik herhaal dus wat ik al sinds mijn eerste communicatie zeg: Het blijft bang afwachten en hopen op het beste.”

Verder bedankt Christophe ook fans en collega’s voor de warme reacties.