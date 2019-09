Het gaat niet goed met Trisha: “Al meer dan half jaar thuis met een burn-out”

Redactie

24 september 2019

06u00

Het gaat niet goed met Trisha (36). De zangeres zit opnieuw thuis met een zware burn-out, zoals drie jaar geleden. Bij haar herstel krijgt ze hulp uit verrassende hoek.

Drie jaar geleden kwam Trisha in een postnatale depressie terecht na de geboorte van haar tweeling Marie-Lore (3) en Marie-Lynn (3). De meisjes huilden veel en sliepen slecht. “Ik heb het gevoel dat Trisha nooit volledig uit die burn-out is geraakt”, zegt haar man Kurt nu de zangeres hervallen is. “Vorig jaar hebben we dan die fitnesszaak met binnenspeeltuin in Izegem overgenomen. Maar dat verliep niet zoals verwacht. Trisha heeft zich dat hard aangetrokken. Om de zaak te kunnen behouden, nam ze ook te veel hooi op haar vork. Trisha is nu eenmaal perfectionistisch. Ze wil alles zo goed mogelijk doen. En met succes, want inmiddels hebben we duizend klanten. Maar dat zorgt, uiteraard, voor veel stress én dan komt er ook nog de opvoeding van drie kinderen bij. Die combinatie is haar te veel geworden.”

Les bij lesley-Ann

Trisha staat al een halfjaar op non-actief, zo blijkt, maar sinds juli zit ze echt diep. “Volgens de dokters heeft ze het nog lang volgehouden met al die stress”, zegt Kurt. “Een ander zou er sneller onderdoor gegaan zijn. ’t Belangrijkste is dat ze nu volledig herstelt. Ze krijgt de juiste therapie en veel steun van ons. Ze verblijft afwisselend in het ziekenhuis, en in ons appartement in Olen, zodat ze in alle rust kan aansterken. Ik moet hiervoor zeker ook Ignace (Crombé, Trisha’s ex en de vader van haar dochter Axelle, red) bedanken. Hij bood meteen aan om Axelle zoveel mogelijk op te vangen.”

Kurt trekt zich op aan de lichtpuntjes. “Ze heeft pas nog een les nagelstyling gevolgd bij Lesley-Anne Poppe”, vertelt hij. “Dat doet haar deugd. En ik merk dat ze opleeft door muzikale therapie. Dus wie weet pikt ze binnenkort de draad van haar zangcarrière weer op. Ach, ’t belangrijkste is dat Trisha snel weer de oude is.”