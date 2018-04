Het gaat niet goed met Spillie uit 'Big Brother': "Niemand weet of hij ooit nog de oude wordt" Stijn Van Hove

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Het vordert goed, maar er is nog een hele weg af te leggen." Ruim twee maanden nadat ex-'Big Brother'-winnaar Steven Spillebeen (42) op de luchthaven door een embolie werd getroffen, licht vader Jozef in Dag Allemaal zijn toestand toe. "De dokters durven niets te garanderen."

"Het komt wel goed met Steven." Dat vertelde een vennoot van de gewezen realityster, nadat hij met een herseninfarct in het ziekenhuis werd opgenomen. Twee maanden later is er nog geen sprake van dat Spillie weer naar huis mag. Papa Jozef schippert tussen onzekerheid en hoop. "Onze Steven is veel vaardigheden kwijt sinds het voorval", zegt de man. "Spreken en schrijven bijvoorbeeld zijn nog heel ver weg. Zelfs stappen lukt nog niet zo goed."

Er is dus nog een serieuze weg af te leggen.

HLN

