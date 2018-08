Het gaat niet goed met Aretha Franklin: "Haar gezondheid gaat sterk achteruit" TK

13 augustus 2018

06u43

Bron: ANP 6 Showbizz Zangeres Aretha Franklin (76), ook wel de 'queen of soul' genoemd, zou er volgens Radar Online zeer slecht aan toe zijn. Franklin kampt al sinds 2010 met kanker en vecht al jaren tegen de slopende ziekte.

Aretha zou 'erg ziek' zijn, en haar naaste familie en vrienden zouden momenteel aan haar bed zitten om haar steun te bieden. Volgens Radar vraagt haar familie 'om gebeden en privacy in deze moeilijke periode'.

Het 76-jarige icoon trad voor het laatst op in november 2017 tijdens een benefietgala voor de Elton John AIDS Foundation, maar vorige zomer annuleerde ze nog een hele reeks concerten af 'op doktersbevel'. Haar laatste publieke optreden dateert van augustus 2017.

Franklin sukkelt al jaren met haar gezondheid. Ze was in het verleden een verstokte roker en vocht ook tegen een alcoholverslaving. Ook worstelde ze met haar gewicht: ze ging meermaals op crashdieet. In 2010 ging ze onder het mes om een tumor te laten wegnemen. Om welke soort kanker het precies ging, maakte de zangeres nooit bekend, maar volgens haar dokter gaf de operatie haar '15 tot 20 extra jaren'.

Indrukwekkende carrière

Aretha Franklin heeft er een indrukwekkende carrière opzitten. De legendarische soulzangeres won tot dusver 18 Grammy's en is een van de best verkopende artiesten ooit, met meer dan 75 miljoen verkochte platen. Ze werd in 1987 als eerste vrouwelijke artieste opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Het bekende Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone riep haar ook uit tot de beste zangeres ooit.

In 2015 wist ze de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama tot tranen toe te ontroeren met haar vertolking van 'You Make Me Feel Like a Natural Woman', dat ze zong tijdens de jaarlijks terugkerende Kennedy Center Honors in Washington DC.