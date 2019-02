Het gaat eindelijk beter met Kim Kay: "Weer zin om te leven én te zingen" Tom De Slagmeulder

28 februari 2019

00u00 0 Showbizz Qmusic zendt deze week de 'Top 500 van de 90's' uit en dan mag 'Lilali', het luchtige hitje van Kim Kay uit 1998 niet ontbreken. De ondertussen 41-jarige Kim Van Hee, die al jaren sukkelt met haar gezondheid, lijkt bovendien haar 'joie de vivre' van weleer teruggevonden te hebben. "Het zit eindelijk allemaal goed nu. Mijn pijn is draaglijk geworden."

Even terugspoelen naar eind jaren 90. Kim Kay scheerde hoge toppen met aanstekelijke nummers, met als hoogtepunt de hit 'Lilali' die ook in het buitenland goed scoorde. Er volgden nog hits, zoals de France Gall-cover 'Poupée De Cire, Poupée De Son', en Kim kreeg zelfs een rol in de VTM-sitcom 'Verschoten & Zoon'. Maar het ging snel bergaf. In 2004, toen Kim 26 was, kreeg ze af te rekenen met een agressieve vorm van baarmoederhalskanker. Om de pijn na diverse operaties te onderdrukken, kreeg ze morfine toegediend. Maar Kim raakte verslaafd aan het verdovingsmiddel en verloor zo langzaamaan alle contact met de realiteit. In maart 2011 getuigde ze over haar verslaving in 'Koppen' op Eén, waarna ze zich terugtrok uit het publieke leven.

