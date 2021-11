Het ettertje uit ‘Familie’ gaat trouwen: Yanni Bourguignon verrast vriendin met aanzoek onder de Eiffeltoren

‘Ik ga op reis en ik neem mee: champagne, tickets voor ons hotel én … een ring. Al een geluk was ze zo zot, om ‘ja’ te zeggen’, liet Yanni trots weten bij een foto van het blinkende kleinood om de vinger van zijn Kelly en bij het glas met de heerlijkste bubbels dat ze nadien samen consumeerden. Zo ziet geluk er dus uit. Er ligt nog geen datum voor de trouwdag vast. Wellicht zullen de twee eerst nog werk willen maken van het verder inkleden van hun nieuwe nestje, dat ze in het voorjaar kochten en waar ook de hond Coco zal rondlopen. Het koppel woont in Lint, niet ver van de AED Studio’s waar ‘Familie’ wordt opgenomen.

Als Cédric in ‘Familie’ jaagt Yanni al een tijd heel wat ‘Familie’-fans de gordijnen in met zijn arrogant en betweterig gedrag. In de soap is het irritant baasje constant op ramkoers met de chouchou van de kijkers: zijn stiefbroer Raven (Aaron Blommaert). Bovendien wil Cé onder geen beding getuige of zelfs nog maar aanwezig zijn op het huwelijk van zijn moeder, Veronique (Sandrine André), met Lars (Kürt Rogiers). Die beslissing heeft in ‘Familie’ al tot heel wat ongeloof, afkeuring en tranen geleid. Maar kijk, in het echte leven is Yanni een schatje en zelfs een zeer romantische ziel. Onder de Eiffeltoren toverde de lieverd een mooie ring uit zijn achterzak, zodat de twee als verloofden terug naar huis konden keren.