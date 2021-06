Het einde van een tijdperk: dit zijn de 10 meest iconische momenten uit 20 seizoenen ‘Keeping Up With the Kardashians’

CelebritiesTwintig seizoenen lang konden we binnenkijken in het leven van de Kardashians, maar daar komt na veertien jaar een einde aan. Nu de laatste aflevering van de realityserie uitgezonden is in de Verenigde Staten is het dan ook hoog tijd om terug te blikken op de meest iconische momenten uit de realityserie. Spoiler alert : dat zijn er heel wat.

1. Kim Kardashian verliest haar diamanten oorbel in de oceaan

Een van de meest dramatische momenten is ongetwijfeld het moment waarop Kim Kardashian haar diamanten oorbel verloor tijdens een familievakantie naar Bora Bora. Haar toenmalige echtgenoot Kris Humphries gooide Kim om te lachen in het water, maar het lachen verging hem snel als bleek dat de realityster haar oorbel kwijt was. “Mijn oorring is weg, ik ga echt huilen”, vertelde Kim tegen iedereen die het wil horen, inclusief haar zus Kourtney Kardashian. Al was de reactie van Kim volgens Kourtney een tikkeltje over the top. “Kim, er zijn mensen aan het sterven”, klonk het droog. Gelukkig kende het verhaal wel een gelukkig einde. Omdat de oorbel van Kim zo gigantisch was, hebben ze hem zonder moeite teruggevonden op de bodem van de oceaan. “Hij lag daar gewoon ergens te blinken.”

(Lees verder onder de video.)

2. Het bedrog van Tristan Thompson

Het is bijna onmogelijk om te geloven, maar de oorzaak van al het drama lag niet altijd bij de zusjes zelf. Soms hadden ook buitenstaanders invloed op de gebeurtenissen in de reeks. Toen Khloé hoogzwanger was van haar eerste kindje met Tristan Thompson kreeg ze plotseling te horen dat hij haar bedrogen had. En met geen onbekende, want de vrouw in kwestie was Jordyn, de beste vriendin van halfzus Kylie Jenner. Wanneer ze het nieuws voor het eerst te horen kregen, belden Kim, Kourtney, Khloé en Kylie naar elkaar om het er samen over te hebben. Zo zie je maar dat de zussen elkaar niet alleen in de haren vliegen, maar er ook echt zijn voor elkaar wanneer het nodig is.

(Lees verder onder de video.)

3. Kim die haar zus Khloé een mep verkoopt met haar handtas

Dat er in ‘Keeping Up With the Kardashians’ serieus wat woorden gevallen zijn, hoeven we niemand meer te vertellen, maar af en toe ging het er ook ‘hardhandig’ aan toe. Toen Kim in een bepaalde aflevering van de realityreeks hoorde dat haar zussen Kourtney en Khloé over haar aan het roddelen waren, ging ze helemaal door het lint. “Wees niet zo f*cking onbeleefd”, schreeuwde Kim richting haar zus. Vervolgens deelde ze nog een aantal rake klappen uit en dit zowel met haar vuist als met haar peperdure designerhandtas. Al moeten we toegeven dat de reactie van Khloé ook niet heel netjes was, want toen Kim de deur opende, duwde ze deze recht in haar gezicht.

(Lees verder onder de video.)

4. Kim en Kourtney die met elkaar op de vuist gaan

En niet alleen Khloé heeft er al aan moeten geloven. Ook Kim en Kourtney zijn in ‘Keeping Up With the Kardashians’ al eens met elkaar op de vuist gegaan. Tijdens een gesprek raakten de twee zussen plots verstrikt in een hevig discussie, maar het duurde niet lang vooraleer Kim en Kourtney het zware geschut bovenhaalden. In onderstaand fragment is bijvoorbeeld te zien hoe de twee elkaar met hun vuisten tegen het lijf gaan, enkele kniestoten uitdelen en op het einde krijgt Kourtney ook nog een aantal rake klappen in haar gezicht. Eén ding is dan ook duidelijk: met de zusjes Kardashian valt niet te sollen!

(Lees verder onder de video.)

5. Het aanzoek van Kanye West

Gelukkig hoeft dramatisch niet altijd slecht te zijn en daar weet Kanye West alles van. Toen hij Kim ten huwelijk vroeg, heeft hij - letterlijk - kosten noch moeite gespaard. Zo had hij op de 33ste verjaardag van de realityster heel het AT&T Park afgehuurd en toen Kim haar jawoord gaf, stormde plots haar voltallige familie het veld op. Daarnaast mochten een hele hoop vuurwerk, een live-orkest en een gigantische ring uiteraard ook niet ontbreken.

(Lees verder onder de video.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. “Het minst interessant om naar te kijken”

De (bijna) jaarlijkse kerstkaart van de Kardashians is de afgelopen jaren zo’n beetje een traditie geworden, maar the making of ging er niet altijd even vredig aan toe. Wanneer Kim en Kourtney hun schema’s maar niet op elkaar konden afstemmen, barstte vervolgens de bom. Volgens Kim wist haar zus niet wat het is om een zaak te runnen en als ze zo vervelend bleef doen, hoefde ze als gevolg niet meer mee te doen aan de shoot. Daarnaast was ze volgens Kim ook nog eens “het minst interessant om naar te kijken”. Auwtch.

(Lees verder onder de video.)

7. De overval in Parijs

Nog een van de meest spraakmakende momenten uit de reeks was zonder twijfel de aflevering waarin Kim Kardashian vertelde over de overval in Parijs. Een traumatische gebeurtenis die haar leven voorgoed veranderde. In de episode in kwestie vertelde ze onder meer hoe twee mannen haar telefoon uit haar handen namen en haar vervolgens op bed gooiden. “Ik was er 100% zeker van dat mijn leven voorbij was”, aldus de realityster.

(Lees verder onder de video.)

8. Het gouden belletje van Kylie Jenner

Met een belletje rinkelen en plots staat er een meid aan je bed? Klinkt te mooi om waar te zijn, maar voor Kylie Jenner werd het heel even realiteit. Toen ze haar ogen had laten opereren, kreeg ze van haar moeder een gouden belletje cadeau. Als ze iets nodig had, hoefde ze er alleen maar even mee te rinkelen of mama Jenner stond al aan haar bed. Een glas water met citroen, een bord met huisgemaakte taco’s én nog gevoederd worden ook. Geen enkele vraag was Kris Jenner te veel.

(Lees verder onder de video.)

9. Kris Jenner deelt serieuze steek uit aan dochter Kim

I got it from my mama? In het geval van de Kardashians zou het wel eens kunnen, want ook mater familias Kris Jenner kan er iets van. Toen Kim en Khloé hun moeder uitkafferden omdat ze hun broer Rob maar financieel bleef steunen, gaf Kris de twee zussen een koekje van eigen deeg. Zo maakte ze aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk dat ze ook Kim en Khloé altijd geholpen heeft toen zij het moeilijk hadden. “Ik was getrouwd voor 72 dagen, dat was normaal”, zei Kris Jenner sarcastisch over het huwelijk van haar dochter Kim Kardashian en haar ex-man Kris Humphries.

(Lees verder onder de video.)

10. De slagzin van Kris Jenner

Om het lijstje af te sluiten: nog een iconisch moment van Kris Jenner. Toen dochter Kim mocht poseren voor de cover van het magazine Playboy stond haar moeder haar luidkeels aan te moedigen vanaf de zijlijn. “You’re doing amazing, sweetie” ofwel “Je doet het geweldig, lieverd” riep ze op een gegeven moment uit. Deze vier woorden zijn ondertussen ook dé slagzin geworden van Kris Jenner, want de memes en GIF’s die over dit iconische moment ontstaan zijn, zijn ondertussen niet meer bij te houden. Al heeft Kris Jenner daar zelf absoluut geen problemen mee, want in het verleden probeerde ze zelfs om er een patent op te nemen.

LEES OOK: