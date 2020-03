Het einde is in zicht: Natalia danst haar bevalling tegemoet TK

15 maart 2020

09u22 3 Showbizz De laatste loodjes wegen het zwaarst, wil de uitdrukking, maar daar valt bij Natalia weinig van te merken. De zangeres is aan de allerlaatste dagen van haar zwangerschap bezig en heeft nog steeds energie te over. Op Instagram danst ze vrolijk haar bevalling tegemoet, samen met vriend Frederik.

Natalia was uitgerekend voor 14 maart, en wil nu wel graag haar dochtertje verwelkomen. “Come baby come”, schrijft ze op Instagram bij een video waarbij ze laat zien dat haar bolle buik haar danskunsten niet in de weg zit. “Wat kan je anders doen als de overheid je opdraagt om thuis te blijven”, klinkt het nog. Op de achtergrond doet vriend Frederik vrolijk mee: hij strooit ritmisch wat pampers in het rond. Het koppel is er duidelijk meer dan klaar voor.

Door het coronavirus zal Natalia misschien ook wat langer van haar bevallingsverlof kunnen genieten. Normaal stonden er volgende maand al opnames van ‘The Voice’ gepland, en daar wilde ze graag bij zijn. “De eerste drie à vier maanden ga ik niet optreden, maar de battles van ‘The Voice’ vallen één maand na de geboorte”, klonk het enkele weken geleden. Of die zullen doorgaan, valt nu echter te betwijfelen.