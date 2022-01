“‘Het Eiland’ blijft me nog achtervolgen”: Wim Opbrouck openhartig in podcast Freek Braeckman

ShowbizzWim Opbrouck (52) is van alle markten thuis, maar nog steeds wordt de acteur in één adem genoemd met ‘Het Eiland’ en ‘In De Gloria’. In de podcast van Freek Braekman vertelt Wim openhartig over de dingen des levens die hem bezighouden. Niet enkel zijn carrière is belangrijk voor hem, maar ook zijn gezin, zijn passies, zijn vrienden en familie. Ook het overlijden van Marc Van Eeghem laat nog steeds diepe sporen na: “Ik mis hem ongelooflijk hard.”

In de podcast ‘Freek blijft slapen’ van Freek Braeckman (42) gaat de presentator elke week logeren bij een BV. Wie zijn die mensen die jij en ik zo goed denken te kennen van televisie en social media? Wat is er te zien achter de voordeur van een bekende Vlaming? In deze vierde en laatste aflevering van het seizoen logeert Freek bij Wim Opbrouck (52).

Vlaanderen kent Wim Opbrouck als karakterkop ‘Frankie Loosveld’ uit ‘Het Eiland’ en Gerrit Callewaert uit ‘In De Gloria’ op televisie. Maar Wim Opbrouck is van vele markten thuis. Hij begon zijn carrière in het theater bij De Blauwe Maandag Compagnie en schitterde als Richard Deuxième en Falstaff uit ‘Ten Oorlog’ van Lanoye. Ook trok Wim de wereld rond met de muzikale voorstelling ‘En Avant Marche’. Tussendoor leidde hij het NTGent alsof het niets was. Opbrouck runt een eigen productiehuis, schrijft, schildert, tekent en schudt tussendoor ‘Bake-Off Vlaanderen’ uit z’n mouw. Als muzikant speelt hij in De Dolfijntjes, een West-Vlaamse muziekgroep. In zijn huis in Bavikhove neemt hij Freek mee in een wereld vol verhalen.

100 tekeningen

“In de tijd van ‘Het Eiland’ heb ik 100 tekeningen gemaakt van het personage Sammy Tanghe, gespeeld door Bruno Vanden Broucke”, vertelt Wim. “Ik heb ze ooit in 2005 tentoongesteld in Galerie Waterfront in Gent, maar binnenkort exposeer ik ze opnieuw in het Dr Guislain Museum in Gent. Na al die jaren blijft de reeks me achtervolgen. Onlangs was ik op filmset voor een nieuwe reeks en in het begin is er telkens zo wat schroom tussen iedereen. Maar na een paar dagen worden steevast de quotes en anekdotes van ‘Het Eiland’ bovengehaald.” (lacht)

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wim Opbrouck en Frederick Deloddere © Kristof Ghyselinck

Marc Van Eeghem

Freek is onder de indruk van alle spullen die Wim verzamelt, maar één zaak springt in het oog: de enige foto in de keuken van Wim. “Hier hangt een portret van Marc Van Eeghem, ja. Hij overleed in december 2017, maar het valt me nog altijd erg zwaar. Marc was de mooiste en warmste mens die ik ooit heb gekend. Ik mis hem ongelooflijk hard. Marc was nooit alleen toen hij ziek was. We hadden met z’n alles een Whatsappgroep rond hem opgericht. Wie bij hem waakte, kroop bij hem in bed. Hij was zo sterk in zijn weg naar het einde. Deze foto gaat dan ook nooit weg hier.”

