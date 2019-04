Exclusief voor abonnees Het eerste interview van Josje Huisman (33) sinds haar baby: "Ik ben een zacht eitje geworden" Sabine Vermeiren

13 april 2019

00u00 0 Showbizz "Je stelt je er op voorhand een heleboel bij voor. Maar niks komt in de buurt van wat ik vandaag voel. Zo gelukkig ben ik." Drie maanden geleden werd Josje Huisman - ex-K3 - voor het eerst mama. Dat was het beste, het krachtigste dat haar ooit is overkomen, zegt ze. Sindsdien is ze rustiger. Milder. "Zo'n baby, je wordt er toch een zacht eitje van."

Ze heeft hem meegenomen naar het interview. Kamari heet hij. Geboren op kerstdag. Donker krulhaar, grote bruine kijkers. Kuiltjes in z'n wangen als hij lacht - onmiskenbaar de zoon van z'n mama. In een draagdoek hangt hij tegen haar buik. Hij is fel, kijkt nieuwsgierig om zich heen. "Zeven kilo, droog aan de haak", zegt ze. En ze lacht. Nog nooit in haar hele 'bekende' leven oogde Josje meer ontspannen. Is ook zo, zegt ze.

Ze is zo'n mama die het voor mekaar lijkt te hebben. Alles bijeen zitten we drie uur samen. We praten. Maken foto's. Maar altijd, op alles (en gelijk heeft ze) gaat de baby voor. Geen vuile pamper of geen hongertje kan Josje van haar stuk brengen. Beheerst en met een immense rust over zich doet ze wat er gedaan moet worden. Het ene moment schittert ze op hoge hakken, onder een spot, voor de fotograaf. Het volgende sust ze in haar armen, onder een wit dekentje, zachtjes een kleintje in slaap. Josje schakelt moeiteloos van de ene modus naar de andere. Van mama. Naar zangeres. Want dat zouden we, in al de rozigheid van dat prille moederschap nog vergeten: er is een single uit. Maar daarover straks meer.

Het is je eerste interview sinds Kamari. Hoe is het met je?

"Het gaat goed met mij. Ik zeg weleens: 'Ik vind het nog zoveel leuker dan ik dacht dat het zou zijn.' Mensen waarschuwen je vooraf steeds maar. Over de nachten en zo. Sommige dingen daarvan kloppen natuurlijk wel. Maar toch. Ik vind het vooral heel erg gezellig, een kindje hebben."

"De geboorte zelf vond ik een absoluut magisch moment. Je kan je daar wel op voorbereiden. Maar hoe het echt is, weet je pas wanneer het gebeurt. Ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken. Ik vond dat een heel krachtig, magisch moment."

Je wist op voorhand niet wat je mocht verwachten, hé? Jongen of meisje.

