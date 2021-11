Het eerste gesprek met kersvers K3'tje Julia: "Ik ben bereid om bepaalde opofferingen te maken”

Ze werd een doorslagje genoemd van Klaasje, en daar leek Gert Verhulst de voorbije weken niet naar op zoek. Hanne (27) en Marthe (25) duidelijk wél, want zij kroonden Julia Boschman (19) tot hun nieuwe collega. De Nederlandse benjamin haalde het van landgenotes Diede van den Heuvel (21) en Celester de Nijs (21), en bleek in de ultieme eindspurt eveneens een maatje te groot voor voormalig ‘Miss België’-finaliste Amy Courtens (25). “Ik ben altijd wel een blij ei, maar sinds mijn overwinning nog nét iets meer. Ik ben dolgelukkig dat ik volgens Hanne en Marthe het best bij hen pas”, aldus Julia. “Ik voelde de voorbije weken wel dat we een klik hadden, maar ik vreesde dat mijn leeftijd me parten zou spelen. Maar goed, Marthe was ook negentien toen ze bij K3 kwam. Dat ik het vertrouwen van K2 gekregen heb, geeft me vleugels. Voor mij is een leven als K3'tje een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat.”