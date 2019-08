Exclusief voor abonnees Het eerste dubbelinterview van Ian Thomas en zijn vriendin Anna: “We zagen dit allebei als een zomerflirt, maar zie ons nu” JR

11 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Toen ik voor drie maanden naar Amerika vertrok en we op de luchthaven allebei in tranen uitbarstten, wísten we het: dit is voor écht!” Anderhalf jaar later zijn Ian Thomas (22) en Anna (21) nog steeds stapelverliefd, en ze hebben zonet hun eerste liefdesvakantie achter de rug: “Nooit geloofd dat het kon, maar we zijn nóg dichter naar elkaar toe gegroeid”, klinkt het in Dag Allemaal.

Ian Thomas en Anna Schoeters die verliefde blikken naar elkaar toewerpen terwijl ze aan hun cocktail nippen aan het zwembad van hun hotel. Een korte samenvatting van hun vakantie op Kreta, waar de tortelduifjes een weekje van zon, zee, strand én elkaar hebben genoten. “We zijn vorig jaar al eens met vrienden naar Italië geweest met de auto, maar dit was onze eerste echte romantic holiday, gewoon met ons tweetjes”, zegt Ian glunderend. Een vakantie die welkom was. Voor hem na enkele goed gevulde maanden, met onder andere ‘Dancing with the Stars’ en zijn debuut in ‘Familie’, met als climax zijn compleet onverwachte ontmaskering als pyromaan in de seizoensfinale. Zij – studente Fotografie en Beeldende Kunst aan Sint-Lucas in Gent - na een zware examenperiode. “Ik heb één herexamen, ça va nog, hé”, zegt Anna glimlachend. De batterijen zijn intussen weer opgeladen, en dat is maar goed ook, want Ian is alweer de muziek­studio ingedoken om zich creatief uit te leven met niemand minder dan Karen Damen.

Zo’n eerste vakantie samen is doorgaans een goede relatietest.

Anna: “Zeg wel. Maar het viel supergoed mee, zo alleen met ons tweeën.”

Ian: “Ik heb in mijn leven al heel veel alleen gereisd, ik heb de hele wereld gezien, maar met mijn vriendin op reis gaan – mijn vrouwtje – was ­eigenlijk toch anders. Je voelt je veilig, alsof je je thuis meeneemt. Dat is echt zalig.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis