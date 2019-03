Exclusief voor abonnees Het eerste dubbelgesprek tussen Thomas Buffel en zijn zwangere vriendin Annabel: “Snel gaan samenwonen is de juiste keuze gebleken” Wim Nijsten

27 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Tja, wanneer mag je na zo’n drama aan een nieuwe relatie beginnen?” zegt Thomas Buffel (38) in Dag Allemaal. De voetballer liet zich na de dood van zijn vrouw Stephanie niet afschrikken door alle kwetsende commentaren, maar stelde zich weer open voor de liefde. En die vond hij ook, bij zorgjuf Annabel (31). Samen kijken zij nu uit naar de geboorte van hun eerste kind.

Toen Zulte Waregem-speler en voormalig Rode Duivel Thomas Buffel in januari 2017 zijn vrouw Stephanie na een lange strijd tegen kanker verloor, bleef hij alleen achter met hun tweelingzoontjes Fausto en Maceo (5). Niet zo lang echter, want vandaag is Thomas gelukkig met ‘juf Annabel’. In mei verwacht het koppel z’n eerste kind, opnieuw een jongen. Wij waren erbij toen Thomas en Annabel babyspullen gingen kiezen.

“Als zorgjuf op de school van Fausto en Maceo had ik contact met Thomas in de moeilijke periode tijdens de ziekte en na het overlijden van Ste­phanie”, neemt Annabel als eerste het woord. “Ik had zelf trouwens ook een moeilijke periode achter de rug.”

In welke zin?

Annabel: Mijn relatie was na elf jaar op de klippen gelopen, al valt dat natuurlijk niet te vergelijken met wat Thomas heeft meegemaakt. Hoe dan ook, hij en ik hebben toen lange, intense gesprekken gevoerd over de problemen die we hadden meegemaakt. Later heeft Thomas mij een keer gevraagd om op de jongens te komen babysitten, en zo zijn wij steeds meer naar elkaar toe gegroeid.

En niet veel later zijn jullie een koppel geworden.

Annabel: Thomas heeft veel familie en vrienden die jarenlang mee voor de kindjes hadden gezorgd toen Ste­phanie ziek was. Toen ik steeds vaker over de vloer kwam om een handje toe te steken, hadden zij wel ’n vermoeden dat er meer aan de hand was.

Thomas: Wij hadden daar zelf wel méér tijd voor willen nemen, maar zodra wij samen buitenkwamen, werden wij als een koppel beschouwd. Niet evident, want voor hetzelfde geld was het niks geworden. Ik was daar wel bang voor, vooral voor de kinderen. Stel dat het misgelopen was, dan hadden zij wéér afscheid moeten nemen van iemand die ze graag zagen.

Heeft dat jullie in het begin een beetje tegengehouden?

Thomas: Dat is het ’m juist, je kán gevoelens niet tegenhouden. Ik had na het overlijden van Stephanie wel al over een nieuwe relatie nagedacht: ‘Zie ik mezelf in een nieuw samengesteld gezin?’ En met alle respect voor koppels die het wél kunnen, ik zag dat minder zitten.

Waarom?

Thomas: Je moet dan rekening houden met de ex, hoe gaan de kinderen met elkaar om... Het voordeel met Annabel was: de kinderen kenden haar van school. Mocht ’t op termijn toch mislopen, dan zou zij niet meteen uit hun leven verdwijnen.

Annabel: De kinderen hebben nog heel lang ‘juf Annabel’ tegen mij gezegd. (lacht) Op school moeten ze dat trouwens nog steeds zeggen. Hier thuis noemen ze mij meestal gewoon Annabel. Of ze nemen over wat Thomas tegen mij zegt: schatje, mamabel, sexybel... (hilariteit)

Jullie zijn vrij snel gaan samenwonen.

