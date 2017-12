Het 'dikkerdje' van Take That: Gary Barlow brengt fitnessvideo uit TC

09u41 0 epa

Take That-zanger brengt fitnessvideo uit.

In afwachting van een Take That-reünie mét Robbie Williams (die kondigde vorige week aan dat hij daar eindelijk werk van wil maken) zitten de andere leden niet stil. Zo heeft Gary Barlow zijn carrière voorlopig een opvallende wending gegeven. De zanger bracht als fitnesstrainer een instructiefilm uit om fans aan het sporten te zetten. '20 Minutes Workout with Gary Barlow', is de titel.

"Ik voel me een beetje de Jane Fonda van mijn generatie", grapt de zanger. "Die maakte in de jaren 80 en 90 ook talloze aerobicsvideo's. Nu komt dit voor mij ook onverwacht, hoor. Ik was nooit de meest sportieve bij Take That, eerder een beetje het dikkerdje. Maar sinds enkele jaren ben ik gebeten door de sportmicrobe en hou ik er een andere, gezondere levensstijl op na. Die wil ik nu delen met mijn fans."

En hij wil er, net zoals Jane Fonda, ongetwijfeld ook een klein centje mee bijverdienen.