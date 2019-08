Het derde seizoen van ‘13 Reasons Why’ verschijnt deze maand (en dat wordt het voorlaatste) DBJ

01 augustus 2019

19u14 0 Showbizz De Netflix-serie ‘13 Reasons Why’ stopt na vier seizoenen. De makers hebben donderdag aangekondigd dat er nog een vierde reeks komt van de tienerdramaserie, maar dat dit wel de laatste is. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Hoewel het derde seizoen pas vanaf 23 augustus te zien is bij de streamingdienst, is de productie voor de laatste reeks wel al begonnen. Wanneer het slot van ‘13 Reasons Why‘ verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Het eerste seizoen van de serie, gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het verhaal van tiener Hannah die na pesterijen en persoonlijke problemen besluit zelfmoord te plegen. Haar klasgenoten reageren geschokt en een aantal worstelen met schuldgevoelens vanwege het deelnemen aan pesterijen.

De serie kreeg goede recensies, maar daarnaast ook kritiek vanwege een aantal gewelddadige- en verkrachtingsscènes. Netflix voegde vervolgens een waarschuwing toe, voorafgaande aan het afspelen van de show. De serie werd een grote hit, met name onder jongeren. De heftige zelfmoordscène uit de eerste reeks werd eerder deze maand aangepast.