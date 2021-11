Het bijzondere taaltje van Acid en een kandidaat faalt op een cruciaal moment: dit was ‘De Slimste Mens’

TVDe aandachtige kijker zag het aankomen. De grote frisheid was in aflevering 9 al verdwenen. En bij haar zevende deelname ging het voor de 20-jarige Gloria Monserez van kwaad naar erger. Ze eindigde weliswaar met een straatlengte voorsprong op Steven Van Gucht. Die zette in de finale echter een fenomenale tussenspurt in, waarna Gloria voor het eerst écht flaterde en meteen kansloos werd weggespeeld. We zien haar in december weer.

Het sterk spelende duo Van Gucht-Monserez werd door nieuwkomer en ‘vranke smoel’ Acid naar de finale verwezen. Acid, het online alter ego van Nathan Vandergunst, riep zichzelf bij aanvang van de aflevering uit tot dé te kloppen kandidaat om Slimste Mens ter Wereld te worden. Dat verstonden we tenminste, omdat Erik Van Looy het voorzegde. Uit het Blankenbergs-Surinaams dat Nathan spreekt, viel dat heel wat minder op te maken. Uit zijn spelstijl al evenmin. We zullen het er zalvend bij houden dat aflevering 10 van deze Slimste Mens-jaargang in een dipje belandde en daar 52 minuten lang niet uitraakte. Ondanks verwoede pogingen van het jury-duo Jeroom - Bockie de Repper. Met Jeroom als toreador en Bockie als gewillige stier.

Om de jonge veulens terwille te zijn, staken de quizmakers heel wat ‘gerichte’ vragen en topics in de quiz. Zo mocht Acid in zijn fotoronde gemaskerde superhelden herkennen, om vervolgens in de filmpjesronde een fragment te krijgen over het proces van R. Kelly. Dan moet je al ferm tegenwringen om niet geweldig goed te scoren. De professor-viroloog kreeg in de filmpjesronde dan weer een fragment uit de huldiging van de hockeyploeg in Brussel. En wist daar, eerder logisch, niks over te zeggen. In de finale bewees diezelfde Van Gucht wel belezen te zijn. Hij stippelde langs de kustlijn haast perfect de route uit tussen Lissabon en Genua, wist veel te zeggen over Gandhi, kende de ingrediënten voor een goeie puree en speelde uit met de trefwoorden ‘Microsoft’, ‘erg rijk’ en ‘Melinda’ over Bill Gates. En dat nadat Gloria Monserez in de finale fataal flaterde door zich niet te laten zakken onder de score van Van Gucht. “Oh my god. Superdom”, riep ze. Waarop Van Gucht vaderlijk “ja” zuchtte.

De leukste quotes

Acid (of hij Slimste Mens kan worden): “Jaja zeker. Ik ga Slimste Mens worden’.”

Jeroom (over Bockie): “Hij had een broer van mij kunnen zijn als mijn moeder een relatie zou gehad hebben met een kebabrol.”

Jeroom (over de verstaanbaarheid van Acid): “Ik heb daar geen probleem mee. Mijn opa sprak ook zo. Die was ook half West-Vlaams en half hersenverlamd.”

Jeroom (nadat Van Looy zegt dat het publiek bij de try out van zijn nieuwe zaalshow ‘Verslaafd’ 321 keer heeft gelachen): “Dat is nog altijd minder dan bij uw première van ‘The Loft’.”

Van Looy (over hacken en gehakt): “Gloria, ben jij al eens gehackt? En Bockie, eet jij wel eens gehakt?”

Steven van Gucht (bekent): “Ik ben heel beperkt in mijn emoticons: een smiley.”

Hilarische momenten

De kandidaten laten zich volledig gaan voor tien seconden speltijd in varianten op de aankondiging van De Slimste Mens. Acid en Steven vergeten de slotverwijzing naar Play4. Met al haar radio-ervaring is Gloria de rest te vlug af.

Acid vertelt hoe pijn in zijn teelbal eigenlijk een geknelde zenuw in zijn rug bleek te zijn. Waarop Bockie verduidelijkt hoe hij met jeuk aan zijn penis werd gemolesteerd in een ziekenhuis. “Die dokter start zijn vinger ergens in en maakte nadien duidelijk dat ik teveel cola dronk.”

Kantelmomenten

Er gebeurt niets noemenswaardig in ‘3-6-9', waarna Steven Van Gucht als enige niet weet te scoren in ‘Open Deur’ en meteen 100 seconden achterstand heeft.

De ‘Puzzel’ is een maat voor niets, waarna Acid via een autostrade naar de overwinning knalt. Tien op tien in zijn fotoronde over superhelden en een collectieve slechte prestatie in de filmpjesronde.

In de finale maakt Monserez voor het eerste een zware fout door zich niet te laten zakken onder de score van Van Gucht. Die speelt meteen uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Acid 418 sec.

2. Gloria Monserez 331 sec.

3. Steven van Gucht 217 sec.

De stand

1. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Steven Van Gucht 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen

Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Joachim Coens 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Acid 1 deelname 1 overwinning

De nieuwkomer

Alexander Hendrickx, 28 jaar, Antwerpen. Antwerpen. Samen met De Red Lions zette hij deze zomer de Belgische hockeysport definitief op de kaart in Tokio. Deze Olympische topschutter en kampioen der strafcorners is de eerste mannelijke goudenmedaillewinnaar die Slimste Mens ter Wereld wil worden. Afwachten of ook dat lukt.

