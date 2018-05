Het beste van 'zuurpruim' Victoria Beckham: zelfs op haar eigen trouwfoto's lacht ze niet EVDB

26 mei 2018

11u16 2 Showbizz Ze ging tijdens het koninklijk huwelijk van Meghan Markle en Prince Harry bijna met de aandacht lopen omwille van haar zure blikken. Dat was echter niet de eerste keer dat Victoria Beckham er miserabel uitziet op blije gelegenheden. Waarom lacht Victoria Beckham niet op foto's?

Vorige week overschaduwde het nieuws over Victoria Beckhams gezichtsuitdrukking bijna het blije nieuws over het huwelijk van Meghan Markle en Prince Harry. Ze werd bestempeld als 'zuurpruim' door Piers Morgan, 'zenuwachtig' door Twitter en als 'diep ongelukkig' door ongeveer de rest van de wereld.

Victoria brak zelf de stilte over het gebeuren en meldde dat ze helemaal niet ongelukkig was, ze was zelfs blij om dit keer niet zwanger te zijn. Tijdens het huwelijk van William en Kate was ze namelijk zwanger en dat beperkte natuurlijk haar aantal mogelijke outfits.

Het koninklijke huwelijk vorige week was echter niet de eerste keer dat Victoria op een blije gelegenheid getroffen wordt met een gezicht als een donderwolk.

Een overzicht:

Huwelijk Prince Harry en Meghan Markle

Huwelijk Prince William en Kate Middleton

Op de huwelijksdag van Katie Holmes en Tom Cruise

Op haar eigen trouwdag

Op stap met haar beste vriendin Eva Longoria

Op stap met het gezin

Volgens Victoria Beckham zelf is er een reden waarom ze zo goed als nooit glimlacht op foto's. In 2015 vertelde ze het volgende aan Vogue: "Ik glimlach wel vanbinnen, maar ik vind dat ik een verantwoordelijkheid heb tegenover de mode industrie."

Recenter sprak ze erover met James Corden tijdens in 'The Late Late Show': "Mensen vragen me waarom ik nooit glimlach. Mensen denken dat ik diep ongelukkig ben. Fashion stole my smile!"

Gestolen: Victoria Beckhams glimlach. Dader: de modesector.