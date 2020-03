Het Belgisch Leger en ‘Thuis’ slaan de handen in elkaar : hier komt soldaat Stan Hans Luyten

In 'Thuis' is Stan (Lennart Lemmens) woensdag geslaagd voor zijn eerste toelatingsproef voor het leger. De volgende weken zal te zien zijn hoe hij zijn opleiding aanvat. Deze verhaallijn verloopt in samenwerking met Defensie.

Die polste de tv-makers zo’n twee jaar geleden met de vraag of de makers al eens aan het leger gedacht hadden als werkgever. Een hele tijd later pikten de makers dit idee op: Stan zoekt meer standvastigheid in zijn leven en ambieert onder andere daarom een job bij het leger.

“Wij krijgen bijna wekelijks een aanvraag om samen te werken en een thema of ziektebeeld in ‘Thuis’ te schrijven”, zegt ‘Thuis-producer Hans Roggen. “We gaan daar in 95 procent van de gevallen niet op in, omdat ze niet passen in wat wij willen vertellen. Maar soms past het wel. Zoals een tijdje geleden toen we een plot hadden rond spoorlopers. Dat verhaal kwam toen tot stand met de inbreng van Infrabel, die de infrastructuur van de spoorwegen beheert.”

Door het hoofd spoken

“Toen Defensie ons contacteerde, konden we er niet mee aan de slag in ons verhaal van toen. Maar nadien bleef de vraag toch door ons hoofd spoken, want die wereld intrigeerde ons wel. Defensie is voor de meeste burgers een eerder onbekend terrein. En dat maakt het meteen interessant om ermee aan de slag te gaan. Ons personage Stan brengt een nieuwe wereld in de serie die doodnormaal maar ook weinig vertrouwd is. Door de samenwerking met Defensie kunnen we nu een emotievol verhaal vertellen van een jonge gast die aan het begin van zijn carrière bij het Belgische Leger staat. De samenwerking bestaat erin dat wij ons verhaal autonoom bedenken en vertellen. Het Leger helpt ons bij de opnamen op de militaire basis en met het juiste materiaal, zoals uniformen. Onze acteur heeft ook een aparte cursus gekregen om te leren salueren, paraderen en dergelijke. Dat gebeurt wel vaker. De acteurs die de uitbaters spelen van de wijnshop Stevensson in ‘Thuis’, hebben bijvoorbeeld ook een wijncursus van een paar uur gevolgd. Zij weten daardoor hoe ze een fles wijn best openen, de wijn in het glas laten walsen en dergelijke. Stan zal ook weten hoe hij zich als soldaat moet gedragen.”