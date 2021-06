Het bedrog van Tristan Thompson, de ‘Kardashian Kurse’ en één grote afwezige: alles wat je moet weten over het tweede deel van de ‘KUWTK’-reünie

TVNa twintig seizoenen komt ‘Keeping Up With The Kardashians’ tot een einde. Kim en co zaten nog één keer samen met talkshowpresentator Andy Cohen om hun opmerkelijke traject vol liefde, relatiebreuken, geld en onderlinge strubbelingen te bespreken in ‘Katch Up’. Daar deden ze heel wat verrassende onthullingen en wij hebben dan ook de strafste uitspraken uit het tweede deel van de reünie op een rij gezet.

Kris Jenner over haar huidige relatie met Caitlyn Jenner

In het laatste deel van de reünie vertelde Kris Jenner openlijk over haar huwelijk en huidige band met Caitlyn Jenner. Hun breuk zorgde in het verleden namelijk voor heel wat spanning binnen de familie, maar ondertussen heeft Kris haar ex vrijwel alles vergeven. “Als ik niet geleerd had om met deze gevoelens om te gaan, had ik er zelf meer pijn door gehad.” Net zoals hun dochters, Kendall en Kylie, wil ze alleen maar het beste voor Caitlyn. “Ik heb ondertussen veel geleerd. Ik was naïef en wist niet genoeg over het onderwerp. Daarom dacht ik niet na over hoe moeilijk de hele situatie wel niet was voor haar.”

Volledig scherm © YouTube: Keeping Up With The Kardashians

Een bezoekje van Scott Disick

In het tweede deel van de ‘KUWTK’-reünie maakte ook Scott Disick, de ex van Kourtney Kardashian, zijn opwachting. Hij vertelde onder meer over hoe moeilijk het was om komaf te maken met zijn alcoholverslaving. “Mijn drankgebruik heeft veel problemen veroorzaakt in het verleden en daar kan ik jammer genoeg niets meer aan veranderen. Nu probeer ik gewoon om de beste versie van mezelf en een goede vader te zijn.” Daarnaast vertelde Disick ook dat hij niet bewust op zoek gaat naar jongere vrouwen. De ex van Kourtney was in het verleden al samen met Sofia Richie (22) en momenteel is hij aan het daten met Amelia Hamlin (20). Naar eigen zeggen zijn het steeds jongere vrouwen die zich tot hem aangetrokken voelen. “Dat komt doordat ik er zelf nog jong uit zie", aldus Scott. Voorts heeft hij er ook geen problemen mee dat zijn ex momenteel een relatie heeft met rockster Travis Barker. En ook Kourtney zelf is blij dat Scott het geluk in de liefde weer gevonden heeft.

Volledig scherm Keeping Up With The Kardashians © YouTube: Keeping Up With The Kardashians

De vloek van de Kardashians

Kendall Jenner had het dan weer over de zogenaamde ‘Kardashian Kurse’. In de loop van het programma was er plots sprake over een soort van ‘vloek’ die alleen maar onheil brengt aan alle mannen die in het verleden een relatie hadden met één van de Kardashians. “Ik vind het niet fijn dat ze de schuld bij ons leggen”, aldus het model. In de reünie-aflevering hebben de zussen ook het tegendeel bewezen. Kim Kardashian zei bijvoorbeeld dat het met Kanye West redelijk goed gaat. Het fortuin van haar ex is inderdaad goed voor zo’n 5 miljard euro. Ook andere ex-vriendjes van de Kardashian-zusjes hebben redelijk wat succes. Zo zijn er een aantal die hun weg gevonden hebben naar de Super Bowl of op z’n minst één kampioenschap van de NBA op hun naam hebben staan.

Volledig scherm Keeping Up With The Kardashians © YouTube: Keeping Up With The Kardashians

Khloé Kardashian over Tristan Thompson, de vader van haar dochtertje True

Khloé Kardashian en Tristan Thompson hebben al een moeilijk parcours achter de rug. Zo heeft de basketbalspeler haar bedrogen vlak voor de geboorte van hun dochter True. Ondertussen zijn de twee wel weer samen en heeft Thompson er alles aan gedaan om niet alleen het vertrouwen van Khloé, maar ook dat van de rest van de familie terug te winnen. Ondanks het schandaal was de basketbalspeler destijds wel aanwezig bij de bevalling van zijn dochter. Een beslissing waar Khloé tot op vandaag nog altijd erg blij om is, al was het wel niet gemakkelijk voor de realityster. “Het ging niet om mij, maar om onze dochter. Later gaat zij deze video een keer zien en ik wilde dat het voor haar een speciaal moment zou zijn.”

Met Jordyn Woods, met wie Tristan haar bedrogen heeft, heeft ze geen contact meer. En ook Kylie Jenner, de voormalige beste vriendin van Woods, is niet langer met haar bevriend. Hoewel Jordyn nooit persoonlijk haar excuses aangeboden heeft, maakte Khloé in de reünie wel duidelijk dat ze het haar vergeven heeft.

Volledig scherm Keeping Up With The Kardashians © YouTube: Keeping Up With The Kardashians

Grote afwezige: Rob Kardashian

Wie niet aanwezig was tijdens de reünie, maar wel deel uitmaakt van de familie is Rob Kardashian. In het verleden was Rob af en toe eens te zien in ‘Keeping Up With the Kardashians’, maar tijdens de afgelopen jaren kregen kijkers hem zelden of nooit meer te zien. Volgens geruchten wilde hij niet langer in de show verschijnen omdat hij serieus bijgekomen was, maar volgens zijn zus Khloé klopt dat niet. “Het heeft niets te maken met zijn uiterlijk, maar wel met hoe hij zich voelt over bepaalde vrouwen in zijn leven en hoe ze hem behandeld hebben in het verleden.” Volgens Khloé heeft haar broer wel een fantastisch karakter en gaat het steeds beter met hem.

Na zijn breuk met zijn ex Blac Chyna ging het inderdaad niet goed meer met Rob. Het Amerikaanse model had achteraf nog maar weinig goede dingen te zeggen over de hele Kardashian-clan. Ze spande ook een rechtszaak aan tegen de familie omdat hun spin-off ‘Rob & Chyna’ geannuleerd werd. “We kunnen ons niet inbeelden hoe moeilijk dit is voor hem. Hij voelt zich er al echt schuldig over, dus het is niet aan ons om hem er nog slechter over te doen voelen.”

