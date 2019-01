Het Amerikaanse festival Coachella stelt medewerkers aan die seksueel misbruik moeten voorkomen DBJ

07 januari 2019

17u05 0 Showbizz Het Amerikaanse festival Coachella gaat medewerkers aanstellen die ervoor moeten zorgen dat er geen gevallen van seksueel misbruik meer zullen zijn op het festivalterrein. Het initiatief wordt ‘Every One’ genoemd. Ook komen er genderneutrale toiletten.

“We leggen het onszelf en onze festivalgangers op om steeds beter te doen”, laat Coachella weten. “We willen een festivalcultuur creëren die veilig is en iedereen bij het festival betrekt. Dat wil zeggen elk geslacht, elke seksuele geaardheid, elk ras, elke religie en elke leeftijd.” Daarom zullen er opgeleide veiligheidsmensen rondlopen op het festival die makkelijk aangesproken kunnen worden als er enige vorm van onvrede ontstaat.

“Coachella zal geen enkele vorm van misbruik tolereren. Niet seksueel, maar ook niet fysiek of verbaal. Iedereen die die afspraken schendt zal onmiddellijk van het festival worden verwijderd. Daarbij kan ook de hulp van de politie worden ingeroepen”, staat er op de website te lezen. Er zullen consulenten rondlopen voor iedereen die extra hulp nodig heeft of daar behoefte aan heeft.

Bijzonder is dat er ook genderneutrale toiletten op het festival zullen komen. Daarmee doet het festival een stap in de richting van de LGBT-gemeenschap. Dat kan het festival wel gebruiken want vorig jaar kwam het in een mediastorm terecht toen bekend werd dat zijn oprichter donaties gaf voor anti-LGBT-verenigingen.