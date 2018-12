Het allereerste interview met Ian Thomas en mama Brigitte: “Ian heeft zoveel meegemaakt en hield toch stand. Daar ben ik trots op” Jan Ruysbergh

06 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ian Thomas (21) heeft nét naast een finaleplaats in ‘Dancing With The Stars’ gegrepen. Maar als jongste deelnemer heeft hij een geweldig parcours afgelegd, vindt hij ook zelf. En dat doet hem deugd, na enkele turbulente jaren. “Misschien ben ik er niet altijd genoeg voor hem geweest”, zegt zijn mama Brigitte (51) deze week in Dag Allemaal.

Het is hun allereerste interview samen. “En meteen ook het laatste”, grapt Ian Thomas. Maar de liefde tussen moeder en zoon, die we kort vóór de halve finale ontmoeten achter de schermen bij ‘Dancing With The Stars’, is hartverwarmend om te zien. “De cirkel is rond”, vult zijn moeder aan. “Ik ben danseres van opleiding en als ik hem zie dansen... da’s gewoon heel mooi. Zijn danspartner Natascha heeft in ‘Cats’ gestaan, zoals ik zoveel jaar geleden. Daar heb ik Ians vader Frank leren kennen. En toen we tien jaar later in Antwerpen opnieuw ‘Cats’ deden, was ik zwanger van Ian. Hij danste toen ook mee, in mijn buik. Grappig welke weg het leven soms neemt”.

Misschien nog meer dan met je dansprestaties heb jij indruk gemaakt met je pakkende getuigenis over de pesterijen uit je schooltijd, Ian.

Ian: Ja, daar heb ik superveel positieve reacties op gekregen, de sociale media ontploften. Op straat stapten mensen van hun fiets om hun verhaal te vertellen: ‘Ik werd ook gepest op school.’ Leuk om te zien dat het zoveel heeft losgemaakt.

Hoe was dat voor jou als moeder, Brigitte, om je zoon zo emotioneel te zien op tv?

Brigitte: Dat komt aan natuurlijk, maar dat van dat pesten wist ik al lang. Ik vind het heel positief dat hij toont: je kan dat overstijgen. Veel mensen vergeten dat Ian nog maar 21 is. Hij heeft al zoveel gedaan en meegemaakt, en heeft toch standgehouden. Daar ben ik best trots op. Plastic flesjes naar zijn hoofd krijgen op Pennenzakkenrock, een jaar alleen in L.A. wonen, een concert geven in Brazilië, teleurstellingen verwerken over mensen die hun beloftes niet nakwamen... En dan toch zo dicht bij jezelf blijven, ongelooflijk. Ik zie hem weleens struggelen, maar hij heeft alles een plaats kunnen geven en daar moet je echt sterk voor zijn.

Hoe heb je dat een plaats gegeven, Ian?

