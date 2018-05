Het advies van de vader van Rihanna's vriendje? "Dump haar na gebruik" TC

12u00 1 Showbizz Als Rihanna (30) droomt van een huwelijk met haar Arabische miljonair Hassan Jameel (29), dan moet ze die ambitie nu misschien wat bijstellen. Want in Londen lekte uit dat zijn familie de popster niet geschikt acht. " Ze stonden een tijdlang oogluikend toe dat Hassan zich met Rihanna amuseerde", aldus zijn entourage. "Maar nu hun romance steeds serieuzer wordt, zijn de alarmbellen afgegaan. Hassans familie zet hem onder druk om afstand te nemen van Rihanna."

Vooral Hassan Jameels vader Mohammed zou zich laatdunkend over haar hebben uitgelaten. Hij reisde vanuit de Verenigde Arabische Emiraten af naar Londen om er een dwingend gesprek te voeren met zijn zoon. "Mohammed liet daarbij geen ruimte voor twijfel", weten ze in de Britse hoofdstad. "Van Mohammed mag zijn zoon voorlopig nog steeds met Rihanna omgaan. Hij mag zich samen met haar amuseren en doen wat hij wil. Op één voorwaarde: dat hun romance niet ernstig wordt. Als Hassan wil trouwen, dan moet hij dat met een keurig meisje doen. En dat is Rihanna in de ogen van Mohammed niet. Ook al omdat ze niet hetzelfde geloof delen.

Betere huwelijkskandidate

Rihanna's vrienden reageren geschokt. "Eigenlijk heeft die man Hassan een erg duidelijk boodschap over Rihanna gegeven: dumpen na gebruik! Alsof ze een soort seksspeeltje is waarmee zijn zoon zich zonder verdere verplichtingen mag amuseren. Een soort van haremmeisje dat hij probleem kan opzijzetten eens hij een waardige huwelijkskandidate ontmoet. Dit moet Rihanna enorm kwetsen. Want Rihanna is smoorverliefd."

Straks gedumpt?

Die gevoelens zouden door Hassan Jameel worden beantwoord, maar dat zal volgens insiders niets aan de situatie kunnen veranderen. Bij de familie Jameel is vaders wil wet, zo luit het. Hassan zal hoe dan ook naar hem luisteren. En dus lijkt Rihanna geen kans te maken op een echte toekomst met haar Arabische lief. Iedereen vraagt zich dan ook af wat de zangeres nu zal doen. Tegen beter weten in bij Hassan blijven met het risico gedumpt te worden als er een geschikte huwelijkskandidate op het toneel verschijnt? Of houdt ze de eer toch aan zichzelf? Rihanna's vrienden houden hun hart vast. Want de ster lijkt in beide gevallen uiteraard aan het kortste te eind te zullen trekken...