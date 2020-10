Het aanzoek van Gert Verhulst was helemaal niet romantisch: “Het ging om een misverstand” MVO

09 oktober 2020

11u05

Bron: RTL 1 Showbizz Vorig jaar stapte Gert Verhulst (52) eindelijk in het huwelijksbootje met Ellen Callebout (42). Op dat moment waren de twee al 11 jaar samen. Toch had de Studio 100-kopman eigenlijk niet gepland om haar ten huwelijk te vragen.

“Waarom zijn wij eigenlijk getrouwd?”, vraagt Gert zich luidop af in het Nederlandse programma ‘Rooijakkers over de Vloer’. Zijn vrouw, Ellen, valt uit de lucht: “Omdat jij dat wilde”, klinkt het. Maar blijkbaar ging het om een misverstand.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling om Ellen ten huwelijk te vragen, legt Gert uit. Hij was zelfs erg dronken toen hij zijn ‘aanzoek’ deed.



“Het werd helemaal verkeerd geïnterpreteerd eigenlijk”, lacht hij. “Ik zei alleen maar: ‘Als we nu eens zouden trouwen.’ Ineens begon het hele gezelschap te zeggen: ‘Wauw, een huwelijksaanzoek.’ Ik was helemaal verrast. Het was niet de bedoeling om het op dat moment te doen.” Maar gelukkig was het volgens Ellen wel een mooi moment, en de trouwerij ging alsnog door.