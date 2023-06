Herstel ‘Ik ga zwemmen’-zanger Mart Hoogkamer duurt langer dan gehoopt

Celebrities Måneskin-front­man Damiano David onthult liefdes­breuk (nadat kusvideo met andere vrouw viraal gaat)

‘Waarom kust Damiano David met een andere vrouw?’, die vraag brandde op de lippen van heel wat fans. Dit nadat een video van de Måneskin-zanger viraal ging, waarin hij een vrouw kust die niét zijn vriendin Giorgia Soleri (27) is. In een openhartig bericht op Instagram vertelt Damiano (24) nu hoe de vork aan de steel zit. “Dit is niet hoe we de situatie wilden aanpakken.”