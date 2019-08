Herr Seele laat zich opsluiten in kooi voor zomertournee GAIA DBJ

14 augustus 2019

17u38

Bron: Belga 0 showbizz Woensdag 14 augustus laat striptekenaar Herr Seele zich opsluiten in een kooi op de dijk van Blankenberge. Dat doet hij in het kader van de zomertournee van GAIA. De zomertournee staat in het teken van de campagne ‘stop de kooien’, voor het verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij.

Van 25 juli tot 16 augustus trekt GAIA door België voor zijn jaarlijkse zomertournee. In totaal zijn 12 etappes voorzien, van Blankenberge tot Aarlen. Voor de tournee in Blankenberge kan GAIA rekenen op de steun van ambassadeur Herr Seele. Om zijn medeleven met de 300 miljoen landbouwdieren die jaarlijks achter Europese tralies opgesloten zitten te tonen, laat hij zich opsluiten in een kooi.

Eerder gingen Herman Brusselmans en Kevin Borlée hem al voor. Iedereen kan tussen 10 en 18 uur een petitie ondertekenen tegen het houden van dieren in kooien. Daarnaast kunnen passanten ook informatie verkrijgen en de campagne steunen door zich zelf even in een kooi te laten opsluiten voor een foto. Daarmee wil GAIA vooral sensibiliseren via sociale media.