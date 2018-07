Herr Seele gaat trouwen KDL

16 juli 2018

16u32 3 Showbizz Cartoonist en mediafiguur Herr Seele (59) heeft heuglijk nieuws: hij gaat trouwen.

'Op 14 juli heb ik mijn vriendin Katia live op het podium van het Tinnenpoort Theater in Gent ten huwelijk gevraagd', schrijft Herr bij een foto van het aanzoek - dat in bloot bovenlijf gebeurde - op zijn Facebookpagina. Hoewel Herr er niet bijschrijft of Katia effectief 'ja' heeft gezegd op de grote vraag, maakt een Facebookpost van Katia dat wel duidelijk. Het koppel krijgt alvast heel wat gelukswensen van vrienden en fans van Herr.

(lees verder onder de foto's)

Herr Seele, die in het echte leven Peter van Heirseele heet, haalde in het verleden meermaals de media met zijn liefdesleven. Vooral zijn maîtresse Bérengère, die jarenlang de liefdespartner was van de cartoonist, zorgde voor spectaculaire verhalen. Zo beschuldigde ze Herr onder andere van partnergeweld.

Hoelang Herr en Katia al een koppel vormen is niet duidelijk, drie jaar geleden had Herr nog een relatie met de 20 jaar jongere Line, met wie hij toen een dubbelinterview aan Dag Allemaal gaf. Ze vertelden toen dat ze zelfs aan kinderen dachten.