Herneming musical '40-45' valt in het water: eerste voorstelling meteen stilgelegd door technische problemen

19 september 2019

08u23

De herneming van de musical '40-45' is niet soepel verlopen. De eerste voorstelling van het nieuwe seizoen moest worden stilgelegd door technische problemen. De toeschouwers krijgen van Studio 100 een nieuw ticket voor de opvoering op een andere datum. Dat meldt het bedrijf.

‘Rust roest’, luidt het spreekwoord en dat bleek ook het geval voor de herneming van ‘40-45’. Na een zomerpauze bleken de technische snufjes niet naar behoren te werken. Na vijf minuten werd de musical al even stilgelegd omdat er technische problemen waren met de bewegende tribunes. Het was niet de enige hapering. “Na een vierde panne gingen de lichten aan en kwam de crew op het podium om excuses aan te bieden. Er werd gezegd dat de aanwezigen door de problemen niet meer de beleving kregen waarvoor ze gekomen waren. En dus werd de opvoering definitief stopgezet”, getuigt een aanwezige aan de krant Het Nieuwsblad. Het is niet de eerste keer dat het totaalspektakel ‘40-45’ moet worden stilgelegd wegens technische problemen.