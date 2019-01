Herman Verbruggen over Walter ‘Pico’ Michiels: “Weinig mensen hebben nog vat op hem” DBJ

31 januari 2019

20u51

Bron: MENT TV 0 Showbizz Afgelopen zondag was Herman Verbruggen (56) te gast bij Ment Tv, daar kwam hij nog een keer terug op de samenwerking met zijn voormalige collega Walter Michiels (55), die Pico Coppens speelde in ‘F.C. De Kampioenen’. “Iedereen zou een beetje meer Walter moeten zijn”, zegt hij.

“Ik hoor niets meer van Pico, maar dat heeft hij voornamelijk aan zichzelf te danken”, zegt Herman Verbruggen wanneer Micha Marah hem vraagt naar zijn oude collega. “Hij zit in een soort zone waar denk ik weinig mensen nog vat op hebben.”

Walter Michiels was tijdens de reeks in het echte leven de partner van Ann Tuts, die Doortje speelde in de reeks. “Ik vond Walter een van de boeiendste mensen uit de Kampioenen”, vertelt de acteur. “Iedereen zou een klein beetje Walter Michiels moeten zijn. Hij stond heel relativerend in de wereld en ik vond hem echt een zalig persoon. Maar ik zeg altijd: iedereen zou een beetje van hem moeten hebben, maar hij had er te veel van.”

Het gaat niet goed met Walter Michiels. In september stelde een Leuvense strafrechter een psychiater aan om de voormalige acteur te begeleiden. Samen met een kompaan stal Michiels in 2017 in Leuven acht nummerplaten, drie terrastafels, een paraplu en een gsm. Begin dit jaar zou hij ook nog iemand bedreigd hebben. Michiels daagde zelf niet op in de rechtbank.

Tijdens de feiten was hij een tijdlang opgenomen in een instelling. Daarvoor was hij een periode dakloos en werd hij vaak dronken op straat aangetroffen. Voor die feiten kreeg hij recent nog 200 euro boete.