Herman Verbruggen over de vele zijprojecten rond ‘De Kampioenen’: “Leuk, maar hoe zot gaan ze het nog maken?”

Liefhebbers van de Vlaamse kust en F.C. De Kampioenen hebben er deze zomer een halte bij. Op het Zandsculpturenfestival van Middelkerke kunnen ze hun favoriete personages ontdekken in hun natuurlijke habitat: het café, het veld, de garage van DDT, het huis van Boma... Herman Verbruggen, beter bekend als Markske, stelde het project afgelopen week voor – met het nodige enthousiasme. “Professionele zand-beeldbouwers gaan ons omtoveren tot grappige en indrukwekkende sculpturen die weer en wind kunnen trotseren. Fantastisch toch”, klinkt het in Story. “En dat in combinatie met dat zomerse strandgevoel: ik vind het zélf een leuke familie-activiteit (lacht). Ik kom ook graag naar zee, voor dat vakantiegevoel. Nochtans is de Belgische kust eigenlijk een no go-zone voor mensen uit populaire programma’s die liever niet herkend worden. Het kan er héél druk zijn en in mijn ervaring zijn het vaak fanatieke tv-kijkers. Anderzijds: als je als acteur je ego gestreeld wil zien, moet je gewoon een uurtje over de dijk komen wandelen (lacht).” Het Zandsculpturenfestival brengt ook hulde aan de betreurde Johny Voners, alias Xavier. “Zijn scupltuur wordt wat groter gemaakt dan de andere, zodat je hem al van ver ziet staan. Xavier kijkt uit over het terrein terwijl hij schittert in de zon. Een spontaan idee van de organisatie. Het publiek zal dat appreciëren, net als wij...” aldus Herman.