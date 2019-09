Herman Verbruggen en Loes Van Den Heuvel gaan samen op de planken staan SH

Al meer dan 20 jaar staan ze samen op de set van 'F.C. De Kampioenen' maar binnenkort schuimen Herman Verbruggen en Loes Van Den Heuvel ook heel wat theaters af. In 'De allereerste keer' brengen ze een ode aan het Nederlandstalige muziekerfgoed.

Op het theater brengt Herman Verbruggen het oude danspaleis ‘Oempalapero’ terug tot leven in haar oude glorie. Als huisorkest weet hij de ‘Eenzaam zonder jou’-band te strikken. Het publiek kijkt mee achter de schermen van de grote opening en de laatste repetities. Daverende Diva Loes Van den Heuvel is de ster van de officiële openingsavond van het danspaleis. Tijdens de show wordt het publiek getrakteerd op de grootste hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80 met nummers van Will Tura, Noordkaap, Rob de Nijs, Paul Severs, Raymond van het Groenewoud en nog vele anderen.

‘De allereerste keer’ zal vanaf 11 januari 2020 te zien zijn.