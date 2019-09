Herman ‘Marcske’ Verbruggen over bijna-doodervaring tijdens opnames: “’Nu is het gedaan’, dacht ik” DBJ

14 september 2019

12u30

Bron: JOE 0 Showbizz Dat de opnames van ‘F.C. De Kampioenen’ niet altijd zonder gevaar zijn, vertelt Herman Verbruggen (56) aan Ann Van Elsen tijdens haar radioprogramma ‘De familie van Elsen’. op JOE. Verburggen vertelt hoe hij bijna verdronk tijdens een scène waarin hij samen met Ann ‘Doortje’ Tuts in een kayak zat.

Het voorval gebeurde aan het einde van een draaidag. Verbruggen zat samen met Tuts in een kayak voor twee personen. De bedoeling was dat de kayak volledig om zijn as zou draaien, door het water. Omdat daarvoor wat kayakervaring nodig is, zouden de twee acteurs de stunt laten uitvoeren door twee ervaren kayakkers. Tuts en Verbruggen zouden enkel - heel in het begin - moeten doen alsof hun boot kapseisde. Maar dat gebeurde dus echt. En dat terwijl de twee acteurs vastgegespt zaten in het bootje. “Ann vond al snel een manier om zichzelf onder water los te maken, maar bij mij lukte dat niet”, aldus Verbruggen. “Ik geraakte niet los, maar bovendien dreef de kayak weg op de rivier, terwijl ik er dus ondersteboven aan vast hing in het water.”

“Ik was in grote paniek en de hele tijd gebeurde er niets”, vertelt de acteur. “’Nu is het gedaan’, dacht ik. Net toen ik mijn eerste slok binnen had werd de kayak omgedraaid. Die twee ervaren kayakkers waren het water ingerend om te helpen. ‘Amateurs’, denk ik dan. Voor hetzelfde geld was het echt gedaan he. Het is trouwens ook niet bevorderlijk voor je relatie met water. Mij moet je niet in een zwembad gaan onderduwen.”

Herman vertelde in de uitzending daarnaast ook over het vaderschap en dat je handig moet zijn om Marcske te spelen.