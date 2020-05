Herman Brusselmans werkt aan twee nieuwe romans MVO

15 mei 2020

19u57 0 Literatuur Dan toch nog goed nieuws voor de boekensector na Dan toch nog goed nieuws voor de boekensector na het afgelasten van de Boekenbeurs ? Auteur Herman Brusselmans (62) laat weten dat hij werkt aan twee nieuwe romans.

In een YouTube-clip die gedeeld werd door Standaard Boekhandel legt Herman uit wat hij doet tijdens de quarantaine. “Ik zit samen met mijn verloofde, Lena, in ons loftje. We gaan vier keer per dag met de hond wandelen. En ik ben enorm veel aan het schrijven.”

“Er is heel wat op komst”, belooft hij. “Binnen of buiten de lockdown, dat moeten we nog zien. Binnenkort kom ik met een roman: ‘Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel’. Het seizoen daarna kom ik weer met een roman: ‘Maanlicht van een andere planeet’. Op dit moment ben ik volop aan het werken aan een studie van de Vlaamse en Nederlandse literatuur, van 2008 tot nu. Met die 600 pagina’s ga ik alle Vlaamse en Nederlandse auteurs - behalve mezelf - een hak zetten. Dus dat belooft voor de toekomst!”

De video maakt onderdeel uit van een actie van Standaard Boekhandel. Wie een boek van Brusselmans koopt, maakt kans op een thuisbezoek van de auteur. In het najaar, natuurlijk, wanneer we hopelijk weer visite mogen ontvangen.