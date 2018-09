Herman Brusselmans stuurt opmerkelijke brief naar Dennis Black Magic in gevangenis TDS

27 september 2018

15u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Opvallend nieuws van Dennis Black Magic uit de gevangenis: Vlaanderens bekendste pornoregisseur is druk in de weer met het schrijven van zijn eerste erotische langspeelfilm, en riep voor zijn script de hulp in van Herman Brusselmans. En die reageerde met een wel erg opmerkelijke brief.

Even recapituleren: in september vorig jaar werd Dennis Burkas, zoals hij echt heet, voor zedenfeiten veroordeeld. Hij benaderde twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hen aan tot ontucht. Hij werd voor 18 maanden naar de gevangenis gestuurd, waar hij nu nog steeds zijn straf uitzit.

Hij zit echter niet weg te kwijnen achter de tralies, want Dennis schrijft er volop aan het script van 'De Modestad', zijn eerste pornografische langspeelfilm. Hij vroeg voor zijn scenario ook hulp van veelschrijver Herman Brusselmans. Maar via een opvallende brief laat die weten dat hij het werk van Dennis niet kan verbeteren.

Dialogen en actie

"Dennis, ik heb je scenario gelezen en ik vind het heel goed. Het verhaal zit perfect in elkaar, de personages zijn prima getypeerd, de voice over zit op de juiste plaatsen, en de dialogen passen uitstekend bij de actie. Er zijn net genoeg seksscènes om er een schitterende en uitzonderlijke pornofilm van te maken", schrijft Herman. "Je vroeg me om met name de dialogen te bekijken en aan te passen, maar dat is helemaal niet nodig."

Herman raadt Dennis aan om niet veel meer te sleutelen aan zijn script. "Ik stel voor dat je aan het hele script zo goed als niks verandert, en dat je het verfilmt zoals het op papier staat. Je hebt als scenarist een product afgeleverd dat staat als een huis, en iemand als jij, dé Black Magic, zal het ook wel op je unieke manier weten te verfilmen." Hij wenst Dennis nog veel succes met het maken van zijn film. "Well done gabber! Tot binnenkort, eventueel aan de telefoon, en broederlijke groet", sluit hij de opmerkelijke brief af.