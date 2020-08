Herman Brusselmans schiet met scherp op prinses Amalia: “Die buste heeft ze van haar moeder geërfd” TDS

19 augustus 2020

16u16

Bron: Nieuwe Revu/Telegraaf 1 Showbizz Herman Brusselmans (62) doet sommige Nederlanders wellicht in hun koffie verslikken. De veelschrijver pende een scherpe column neer voor het Nederlandse magazine Nieuwe Revu, waarin hij de 16-jarige prinses Amalia op de korrel neemt. In zijn column richt Brusselmans zijn pijlen vooral op de taille van de jonge dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Herman Brusselmans kruipt iedere week in zijn pen voor Nieuwe Revu, waar hij telkens een column schrijft over wat hij ‘overschatte mensen’ vindt. Vorige week deed de schrijver bij onze noorderburen al heel wat stof opwaaien met zijn teksten over zangeres Shirma Rouse, die onlangs 50 kilo is afgevallen. “Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden”, schreef Herman onomwonden. “Ze is zo dik dat, als ze twee levende kippen inslikt, deze hoenders mekaar in haar maag nooit meer terugvinden. Ze is zo dik dat ze bij een sprong in de Noordzee ongeveer drie landen onder water zet.”

Harde taal, die Brusselmans heel wat kritiek opleverde uit bekende en onbekende hoek. Zijn schrijfsel werd in Nederland “lager dan laag” genoemd. En toch ziet het er niet naar uit dat de schrijver van plan is om veel in te binden: in zijn nieuwe column is de 16-jarige prinses Amalia kop van jut, al is de taal inmiddels wel opvallend genuanceerder. “Deze buste heeft Amalia van haar moeder geërfd, en hoewel ze pas de 17 jaar nadert, kun je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken”, schrijft Herman onder meer.

Hij kan het ook niet laten om in te gaan op de taille van de jonge prinses. Al heeft Herman duidelijk geleerd van de ontstane ophef rond zijn vorige column: Brusselmans verpakt het dit keer als een boodschap voor iedereen die vindt dat Amalia te zwaar zou zijn. “Nou ja, ze eet graag frikandellen, friet met mayonaise en Vlaamse karbonaden in wijnsaus. En wat is daar mis mee? Lang leve de prinses!”

Niet de eerste keer

Het is lang niet de eerste keer dat Herman Brusselmans in het blad met scherp schiet op bekende gezichten. Zo ontstond vorig jaar heel wat opschudding over zijn column waarin hij Jelka van Houten beledigde, de zus van ‘Game of Thrones’-actrice Carice van Houten. “Zij is de jongere zus van Carice van Houten. Dat zal haar hele leven zo blijven”, schreef hij toen. “Overal waar ze verschijnt en haar achternaam valt, zal in honderdvoud gevraagd worden: ‘Ben jij een zus van Carice van Houten?’ En vaak zal, als Jelka van Houten bevestigend heeft geantwoord, iemand zeggen: ‘Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij.’ Een heel leven lang. Dag en nacht. 24/7. De zus van Carice van Houten. Je mag doen wat je wil, altijd zal gemonkeld worden: ‘Carice had het waarschijnlijk beter gedaan.’”

Daar bleef het niet bij: “Een paar jaar geleden kwam Jelka dan aankakken met haar cd getiteld: Hard Place For a Dreamer. Iedereen zei: ‘Sorry Jelka, maar de cd van je zus Carice is veel beter.’”, aldus Herman. “Tjonge, wat moet die Jelka van Houten ongelooflijk gefrustreerd zijn dat ze de zus is van Carice van Houten, en ongetwijfeld heeft ze dat kreng al een miljoen keer naar de hel gewenst.”

Op Twitter lieten Carice en Jelka weten not amused te zijn met het stuk. “Jammer, vroeger schreef hij leuk, vandaag is het een armoedig geval. R.I.P. Herman’s gevoel voor taal en humor”, aldus Carice. “Toch sneu voor Herman dat hij dit nu pas aankaart aangezien dit soort columns al zo vaak door anderen - en ook geestiger - is geschreven. Het is een beetje alsof hij nu pas de hype van de fidget spinner heeft ontdekt en komt aanhaken, terwijl ze al bijna uit de handel zijn”, reageerde Jelka.

