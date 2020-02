Herman Brusselmans over geliefde Lena: “Bedrog is het einde van onze relatie, maar ik zou niet woest zijn” Redactie

06 februari 2020

12u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Herman Brusselmans (62) is nu al een hele tijd samen met zijn geliefde Lena (28). In HUMO vertelt hij onder meer over wat hun relatie tot een succes maakt, maar ook over wat hij haar niet zou kunnen vergeven.

“Het is een heel romantische relatie, ja: we vloeien in elkaar over", vertelt Herman Brusselmans liefdevol over zijn relatie met Lena. “Al mijn vrouwen - Lena, maar eerder ook Gerda en Tania - waren heel goed in het geven én ontvangen van liefde. Dat klinkt als een evidentie, maar ik ben er nu achter dat dat niet zo is. Het is een soort talent dat niet iedereen beheerst. Niet iedereen wil het ook kunnen: er bestaan relaties waarin een zekere afstand net het succes bepaalt. Maar ik heb nabijheid nodig.”

Hij kan dan ook veel vergeven, zegt hij zelf. “Ik zit me soms af te vragen wat het zou kunnen zijn, datgene wat ik niet vergeven kan. Lena die me bedriegt? Neen. Dat zou misschien wel het einde van onze relatie betekenen, maar ik zou niet fundamenteel woest zijn. Want met dat soort woede wis je alle schoonheid die eraan is voorafgegaan, en dat wil ik niet.” De schrijver haalt een voorbeeld uit het verleden aan: “Tania heeft me laten zitten na een prachtige relatie van jaren. En toch voel ik niets van rancune. Integendeel, we zijn de beste vrienden gebleven, en ik kijk heel liefdevol terug op die tijd: het was zó mooi. Ik begrijp niet hoe mensen een hechte band van jaren - een liefde, een vriendschap, een ouder-kindrelatie - op de vuilnisbelt kunnen dumpen. Hoe kun je iemand van wie je zolang innig hebt gehouden, plots fundamenteel veroordelen? Dan veroordeel je toch ook jezelf? Als ik nu plots zou zeggen dat Tania een kutwijf is, dan zou dat ook betekenen dat ik zélf jarenlang een oetlul ben geweest.”

